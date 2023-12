Se me extravío el domingo en la madrugada, cerca de la YPF de Plaza Huincul. La bajé del vehículo para que hiciera sus necesidades y se me escapó. No tenía collar.

Sus orejitas eran similar a las de un zorro.

Su pelaje es lacio

Es blanca con algo de gris en su espalda

Tiene 3 años

De altura mide aproximadamente 40 centímetros

Marina se llama la chica que lo extravío, es de Zapala. Cualquiera que tenga info llamar al 294114386.