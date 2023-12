Tras un lapso de cuatro años alejado de las canchas, Francisco Maidana, oriundo de Cutral Co y ex jugador del Gallo, ha vivido un renacimiento en el fútbol que lo ha llevado a proclamarse campeón de la Liga de San Luis con su equipo, Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos.

El retorno a la pasión por este deporte ha sido un viaje emocionante para el defensor central, quien manifestó su felicidad por volver a la actividad que tanto ama. ” Se termina un año hermoso, donde volví hacer lo que tan feliz me hace después de 4 años” compartió en su red social instagram.

Los primeros pasos no fueron fáciles. Adaptarse tras cuatro años fuera de competición supuso un desafío, admitió el jugador. Sin embargo, gracias al apoyo invaluable de sus compañeros y el cuerpo técnico, logró encontrar su ritmo progresivamente. “El grupo está formado por muy buenas personas que me ayudaron muchísimo a integrarme enseguida. Eso hizo que mi adaptación fuera más sencilla, conmigo mismo y con mis compañeros”, expresó Francisco.











El esfuerzo y dedicación no tardaron en dar frutos. Tras superar las dificultades iniciales para acoplarse al ritmo de los entrenamientos, el exAlianza no solo se ganó un lugar en el equipo, sino que escaló hasta la titularidad. “A medida que fue pasando el tiempo me fui metiendo en el 11 titular, costó pero poco a poco lo fui logrando. Siempre con mucho trabajo y confianza ” aseguró .

El broche de oro llegó al cierre del año, donde junto a su equipo se alzaron con el título de campeones. El esfuerzo conjunto y el compromiso mostrado en cada partido llevaron a GEPU a la cima de la Liga puntana, marcando un regreso espectacular para Francisco Maidana y una temporada inolvidable para todo el grupo.