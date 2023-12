En apenas dos días de inscripciones, el Centro de Educación Física Nº 2 (CEF) completó las trescientas vacantes de la colonia de vacaciones que comenzará a fines de enero de 2024. Los chicos de Cutral Co y Plaza Huincul que concurrirán a las actividades participarán de juegos recreativos y predeportivos, y de prácticas de vida en la naturaleza.

Rubén “Fredy” Diocares, director del centro con asiento en esta zona, y que depende del Consejo de Educación de Neuquén, explicó que la colonia comenzará el 29 de enero de 2024 y durará cuatro semanas.

Cuenta con un plantel de profesores de educación física, que asumirán la contención y enseñanza de trescientos chicos en edad escolar, y se suman nueve auxiliares de servicio, que se abocan a la limpieza de baños, mantenimiento de instalaciones y refrigerio.

Aún no está definida la sede

Diocares admitió que existe inquietud, porque aún no está confirmado el lugar que se utilizará para realizar la colonia, como tampoco la partida presupuestaria.

“La actividad hace mucho tiempo la hacemos en el Club Silam. No sabemos ahora -y tenemos una incertidumbre muy grande- porque no sabemos dónde se va a hacer la colonia, ya que todavía no se ha firmado nada y no sabemos si hay convenio con el club” ubicado en Plaza Huincul.

El CEF Nº 2 no tiene sede propia, y a pesar de que desde hace años se peticiona por su concreción, no hay aún definiciones en ese sentido.En función del lugar que se destine para la colonia, se podrán realizar actividades de natación o no.

El directivo contó que durante la colonia también se realizan otras actividades, como cocina rústica, caminatas y visitas. Los chicos concurren de lunes a viernes, de 9 a 12 hs, y reciben un refrigerio.

La necesidad de brindar actividades recreativas a los chicos durante el período vacacional despierta mucho interés en esta zona, alejada de espejos de agua y de espacios verdes naturales, donde practicar el ocio. Sin embargo, este año ese interés pareció aumentar, tal vez por el complejo momento económico, que seguramente limitará las vacaciones de muchas familias.

Ante el rápido agotamiento de vacantes, Diocares manifestó que “nos gustaría que estén todos, pero no podemos abarcar todas las infancias de Cutral Co y Plaza Huincul. Nos encantaría, pero no tenemos edificio y tampoco daríamos abasto. Pedimos disculpas, sabemos que hay gente que queda molesta porque no pudieron inscribir a su hijo o hija”.

Agregó que se confeccionó una lista de espera, para convocar a los niños que se quedaron sin lugar en la colonia, si se dan deserciones o bajas por cualquier motivo.