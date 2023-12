En la víspera de las festividades de Navidad y Año Nuevo, la dirección de Discapacidad de Plaza Huincul, en colaboración con los Bomberos locales, lanzó la campaña “Pirotecnia Cero” con el objetivo de fomentar unas celebraciones más seguras y tranquilas para todos los vecinos.

Es importante destacar que, en cumplimiento con las normativas locales, la venta y el uso de pirotecnia están totalmente prohibidos en Cutral Co, Plaza Huincul y la provincia de Neuquén. Esta medida tiene como fin prevenir situaciones de emergencia y proteger a la comunidad, especialmente a aquellos más vulnerables.

Bajo el lema “Si no la pasamos bien todos, no son felices fiestas”, los Bomberos, quienes se encuentran en la primera línea ante emergencias y situaciones de riesgo, hacen un llamado a la responsabilidad colectiva. La denuncia es anónima, si ves personas tirando pirotecnia no dudes en llamar al 103.