En una nueva muestra de solidaridad, la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul se unió para brindar apoyo a Miriam Obregón, una madre que enfrentaba una angustiante situación al no poder conseguir las dosis de insulina necesarias para su hijo, quien padece diabetes tipo 1. La historia tomó un giro positivo gracias a la respuesta rápida y generosa de vecinos y vecinas que leyeron la nota publicada por Cutral Co Al Instante.

Miriam Obregón expresó su gratitud, destacando la increíble respuesta de la comunidad. “No puedo encontrar palabras de agradecimiento. Ayer fue ir y venir, íbamos, veníamos, nos llamaban de un lado, nos llamaban de otro, nos daban direcciones. Íbamos para todos lados a poder encontrar las insulinas”, compartió la madre aliviada.

La historia resonó especialmente entre las mamás de la comunidad que tienen familiares con diabetes tipo 1. La solidaridad no se hizo esperar, con numerosas personas ofreciendo donaciones de insulina y otros insumos médicos. “Hoy también tengo dos personas más que me van a donar algunas otras insulinas y aparte de otros insumos que me hicieron falta también”, añadió Miriam.

La situación revela también los desafíos en el sistema de salud local. La falta de respuesta en el hospital y las salitas generó preocupación y frustración para la familia Obregón. “Nos dolió muchísimo porque nos hizo pensar que la vida de una persona, de un ser humano, no vale”, expresó Miriam.

Este acto solidario no solo resuelve temporalmente la angustiante situación de la familia Obregón, sino que también destaca el poder de la comunidad cuando se une en momentos difíciles.