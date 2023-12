299 Deportes tuvo el agrado de poder hablar con el presidente del Club Rivadavia y consultarle como fue el 2023 para el club, cuales son las aspiraciones para el 2024 y como ve a Lifune.

¿Cómo estás y cómo ha sido este año desde el principio hasta las últimas instancias con el club?

La verdad que hemos tenido un año bastante bueno en lo deportivo y en lo institucional, así que la verdad que ha sido un año muy muy bueno este 2013.

Cómo llegaron a un acuerdo con los jugadores porque mantuvieron el plantel durante todo el año?

Sí, la verdad que los chicos es todo pulmón, esfuerzo propio. no reciben ninguna remuneración, así que es todo el esfuerzo de ellos para poder lograr algo. Agradecerle a toda la familia de Rivadavia que siempre está apoyando y los chicos también, desde primera y reserva hasta los chicos de formativa.

¿Influyó en el ánimo no de los jugadores también, sino que de todo el club, el poder empezar a jugar en su estadio?

Este año ya estamos un poco más afianzados, nos habíamos tomado un receso bastante largo, más después de la pandemia. Este año ya se tuvo un poco más de compromiso, yo creo que el año que viene vamos a tratar de pelear ascender a la primera A. Vamos a ver si lo podemos lograr. Nunca lo hemos intentado, siempre hemos jugado para tratar de mantener a los chicos, que obviamente lo vamos a seguir haciendo. Y este año, bueno, veremos si nos podemos aproximar para el ascenso.

¿Cuáles son los objetivos ya pensando en la año que viene, aparte de también lograr el ascenso a la primera categoría?

El objetivo es tratar de pelear como se viene peleando en los torneos, tambien intentar dejar a Cutral Co lo más alto que se pueda y al club también. Así que bueno, nosotros vamos a hacer el objetivo de ascender, tratar de ascender y bueno, tratar de ser siempre protagonistas en los tomeos. Así que bueno, Rivadavia tiene una identidad de juego que por ahí es más sacrificado que alguno de los clubes, ya que los chicos trabajan, se levantan y el sacrificio de venir jugando.

¿Han tenido contacto después de las elecciones, se sabe cuándo van a empezar las obras?

No, no nos pusimos en contacto con el nuevo intendente, pero si sabemos que lo que ha prometido lo ha cumplido, ya arrancamos con las torres de iluminación, asi que dentro del poco el Club va a tener su iluminación en la cancha, asi que sabemos que el hombre es un hombre de palabra, dio su palabra y la va a complir, así que calculo que no va a tener ningún inconveniente en hacer lo que había hecho. Así que, sí, por ahora dejarlo que asuma, que asuma todos los compromisos que ha tenido.

¿En qué condiciones se encuentran a día de hoy el estadio, tanto con tribunas y accesos? ¿Tienen pensado construir o esperan el plan de intendente para poder comenzar con las obras?

Por ahi es muy dificil, en lo institucional si no tenemos el apoyo del municipio en este caso, de algún otro ente, el club nos cuenta con recursos como para hacer obras. Nosotros estamos agradecidos con José y con Ramon por que siempre confiaron. Nosotros hemos tratado de demostrar todo lo que se hace, de ser lo más tan malo que se puede, y bueno, seguir porque los chicos se los merecen. Deberían tener un espacio digno para practicar lo que más les guste, en este caso el fútbol, a futuro seguramente si se construye el gimnasio que se ha prometido tendremos otras disciplinas.

¿Va a seguir el mismo cuerpo técnico en primera que estuvo este año o van a ver cambios?

Estuvimos charlando con el cuerpo tecnico, estan muy contentos con lo que se a logrado, jugar y ser protagonistas. ese era el gran objetivo asique tienen ganas de seguir trabajando, tenemos mucho material en el club, chicos que juegan muy bien a la pelota. Yo creo que van a seguir ellos, si bien todavia no me lo han confirmado estuvimos hablando y tiene interes de seguir.

¿Cómo ves a la liga en terminos generales? ¿Habra cambios en las categorias que sumen para los acsenso y descensos?

La verdad es que nos tenemos que juntar, nosotros somos parte de la liga, fuimos parte de la comisión. Vamos a tener que ver por que este 2024 y los siguientes van a ser complicados para poder viajar. Se esta hablando para ver cual es la mejor alternativa para ver si se achican costos por que la verdad va a ser complicado. De las categorias que suman yo creo que van a quedar en 5ta, 6ta, reserva y primera. Pero la intencion es que sea solo primera la que sume.

Por ultimo Omar deja un saludo para toda la gente que sigue al Tigre.

“Mucha gente colgo su cartel o su bandera en la cancha y quiero agradecerles a todos, a los que colaboraron para poder comptar pelotas, pecheras e instrumerntos para entrenar. Que tengan unas felices fiestas, que tengan un buen año y que el que viene sea mucho mejor. Sigan apostando por que el club va a crecer y lo va a hacer de buena manera. Gracias a todos”