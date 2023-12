Un grupo de personas que se desempeña bajo programas denominados decretos reclama desde esta mañana en el portón de acceso al corralón municipal, sobre avenida Castagnous. Las demandas son distintas: algunos piden cobrar por el mes trabajado, otros que se les otorgue un bono navideño y un aumento en su decreto.

Mientras esto ocurre en el barrio Otaño; hay una reunión entre los funcionarios municipales y representantes de CTA para abordar esta situación.

“Hay gente que reclama el aumento que dijo el intendente (Claudio) Larraza y que no lo cobró”, dijo uno de los manifestantes.

Otra mujer explicó que necesitan saber si les corresponderá el bono, que lo quieren cobrar y que hay personas que no le pagaron. “La intención es quedarnos hasta tener una respuesta”, aportó.

Luego otra beneficiaria indicó que quieren saber si van a tener un bono navideño, “somos del decreto, percibimos poco y la canasta básica está en un nivel muy alto. Lo que queremos es tener una respuesta del intendente, ya que le dio un bono a los muniipales y somos nosotros los que menos percibimos”.

En Plaza Huincul, el jefe comunal anunció un incremento para los beneficiarios y beneficiarias de decretos. Será escalonado y para equiparar a quienes menos cobran. En este caso, podrá llegar hasta el 600 %. De todos modos, se aclaró que no cobrarán aquellas personas que no se presentaron ante Red de Empleo para reempadronarse y a quienes no se constate que hayan cumplido las tareas asignadas.