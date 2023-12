299 Deportes púdo dialogar con Alejandro Cancio luego de que finalizara el campeonato de Rally Argentino el pasado fin de semana en una carrera cargada de emoción por la despedida del piloto de la comarca.

¿Cuáles fueron las sensaciones a lo largo del fin de semana?

Y la verdad que muy bueno, las sensaciones, un montón de sensaciones, corriendo muy emocionado, fue mi familia. Una sorpresa, me fueron a ver la ultima carrera, la verdad que me pasaron cosas muy lindas y dentro de lo que paso fue que en lo deportivo termine ganando la etapa del domingo, termine ganando mi ultimo tramo que corri en forma profesional, por decirlo de alguna forma lo termine ganando, así que me retiro en un momento donde estoy muy bien, donde no tengo tiempo para dedicarme de lleno al automovilismo, entonces es lo mas conveniente es tener el tiempo y dedicarse porque si no es muy difícil. La verdad que yo no pude este año dedicarme al 100%, me pasaron cosas como no tener a mi viejo, como un montón de cosas más que tuvieron que cambiar un poco mi forma de encarar el automodelismo y bueno, fui competitivo igual hasta el final.

¿Fue emocionante que el equipo te haya dado esas sorpresas y también todo el acompañamiento que recibiste a lo largo del fin de semana?

Inclusive cuando terminó la carrera, en las semanas previas, muchos mensajes por las redes sociales. La verdad que a veces uno no dimensiona que fui ídolo de mucha gente fanática de este deporte, me han visto como uno de los últimos grandes que se retira. Asique llegar a ese punto a sido muy lindo. Si bien mis números en mi carrera deportiva no fueron muy buenos, si tuve el cariño de la gente que me fue a ver al costado del camino, que siempre estaba esperando a que yo pase por que siempre lo di todo, siempre fui a fondo y nunca me guarde nada. El cariño de la gente hizo que sea una despedida muy linda.

¿Quién va a tomar tu lugar en el equipo?

No todavía estoy en negociaciones, hay varios pilotos que quieren estar en mi lugar. Voy a seguir, no como piloto pero si como dueño de equipo voy a seguir varios años mas ligado a este deporte que tanto me dio.

¿Vas a correr alguna fecha en los próximos años o con algún auto en el regional?

Todo esta por verse, piloto voy a ser el resto de mi vida hasta que me muera. Dejo de competir de forma profesional pero piloto voy a ser siempre asique en cuanto tenga una oportunidad me sacare las ganas pero eso es normal, se puede hacer tranquilamente.

Cual es el mensaje que le dejas a tus fanáticos y a tu equipo.

Le mando un abrazo enorme a todos desde mi primer navegante hasta el ultimo, desde mi primer mecánico hasta el ultimo. Hubo mucha gente involucrada en este viaje que fue muy lindo, la gente que estuvo apoyando al costado del camino. A todos ellos les mando un fuerte abrazo y gracias por todo.