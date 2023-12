En el acto que marcó la asunción del gobernador Rolando Figueroa y la vicegobernadora Gloria Ruiz para el período 2023-2027 en la provincia de Neuquén, las diputadas electas de la ciudad de Cutral Co dieron su juramento ante el ex vicegoberador, Marcos Koopman.

La ceremonia, que tuvo lugar en el recinto de la Legislatura capitalina de Neuquén, contó con momentos de especial importancia para los habitantes de Cutral Co, ya que tres de sus ciudadanos fueron electos como diputados y aunque solo dos asumieron en la legislatura provincial.

Yamila Hermosilla – Comunidad

Yamila Hermosilla, representante de Comunidad, juró rindiendo homenaje a la memoria de su madre Ada González de Hermosilla, una destacada figura histórica del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en Cutral Co. Paola Cabezas, también oriunda de la ciudad, asumió como diputada por el MPN.

José Rioseco, quien figuraba en la lista de representantes de Cutral Co y fallecido hace tres meses, no logró ocupar su banca. Le seguía María Elena Paladino, aunque no pudo asumir debido a consideraciones de equidad de género, fue sucedida por Darío Peralta.