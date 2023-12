299 hablo con el entrenador de Alianza de cara al ultimo partido por el Torneo Regional frente a Unión Vecinal y de como ve al equipo.

Coméntanos cómo ves al equipo para esta última fecha, que se va a jugar el día sábado. ¿Cómo lo ves? ¿Tienen chance de clasificar?

Tenemos chance porque sabemos que si ganamos clasificamos. No importa el resultado. Por ahí hay gente que ha dicho que dependemos de otro resultado, pero no. No dependemos de ninguno, solamente de ganar el partido. Así que estamos muy ilusionados porque el equipo jugó bien a pesar del empate. Jugó bien y yo creo que merecimos los tres puntos. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Nos cobraron el penal. La verdad es que nos están cobrando ya tres penales en cuatro partidos, o en cinco partidos nos cobramos tres penales casi todos los atajamos, pero este entró después de que lo atajamos. Pero bueno, estamos ilusionados en pasar a la otra fase.

¿Cómo está el plantel?

Bueno, a Maxi Cardenas le queda una fecha más. Kevin ya reaparece el sábado y el Chicha Río, él que tiene una lesión que lo tiene ya creo que este es el tercer partido ya que no va a poder jugar. Se tiene que hacer una resonancia para saber realmente que es lo que tiene porque nunca lo pudo saber.

¿Si logran clasificar vas a seguir en el club ?

Si esa es la idea de lo que hemos hablado de palabras pero bueno todavía hay que asegurarlo de alguna manera oficial no? pero la idea es esa de que el club vuelva a tener campeonato, de que vuelvan a jugar los chicos del club, que no tengamos que traer refuerzos, creo que de a poco vamos logrando eso.

¿Cómo es el rendimiento hablando de los refuerzos de Magganini, de Larrosa, de Romero? Creo que tuvimos suerte en el sentido de que se adaptaron bien, son buena gente, los cuatro o cinco que están jugando lo han hecho de gran manera. Y bueno, eso es importante porque aparte de jugar bien son buenas personas, han adaptado bien al club y ojalá que alguno de ellos se pueda quedar.

Es importante que sean también jóvenes?

Necesitamos un poco de experiencia. Como viste que el equipo por ahí juega o muy lento o muy rápido y eso nos ha pasado. Principalmente en el medio campo, donde puede manejar los partidos y bajar un cambio o subirlo depende de cómo esté el partido. Eso sí lo está faltando. Son chicos muy jóvenes con muchas ganas se han adaptado bien y ojalá logremos la clasificación que va a ser importante por cómo venía el equipo de casi descender a tener que pasar a otras fases más va a ser muy importante.