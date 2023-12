299 entrevistó a la presidenta de la Sub Comisión de Futbol de Petrolero Argentino y hablo de varios temas referidos al club. Pasando por el balance desde que asumieron hasta el cierre de actividades en las categorías de escuelita.

¿Cuáles son las novedades que tiene el club?

Las novedades para el club en cuanto a lo deportivo en primera división por el momento tenemos que ir viendo si se da la posibilidad de que Manuel y Luis Zuñiga (pitu) sigan trabajando con el plantel. Tenemos una propuesta que es la de Marcelo Figueroa, con proyecto lindo de trabajo pero si se da la posibilidad de que se continúe trabajando con Manuel y su equipo se seguirá con ellos.

¿Cómo ves el balance desde que tomaste el cargo en la presidencia de la subcomisión hasta ahora el final de la Copa Neuquén?

Dentro de todo un balance positivo. Nosotros tomamos en agosto la actividad. Si bien veníamos participando ya anteriormente en la otra subcomisión, bueno, hoy nos toca estar un poco más al frente, hoy me toca ser responsable directa por ahí del departamento y bastante positivo pudimos lograr llegar hasta instancias de cuarta de final con muchas de las categorías. Hoy tenemos todavía en carrera a dos predécimas que están por las semifinales y todavía nos queda una novena que va a jugar ahora el jueves los cuartos de finales que se suspendieron la semana pasada. Después en cuanto al trabajo que se ha hecho en Escuelita, es un trabajo bastante riguroso que se tiene que hacer y que ahora para cierre de año muchas de las categorías fueron cerrando ya su actividad. tenemos programado para la semana que viene un viaje con varias categorías a Plottier para llevarlas a un espacio recreativo que hay para que puedan ya darle también un cierre.

¿Cuáles fueron las mayores dificultades que te tocan afrontar desde que tomaste el cargo acá en la subcomisión?

Sí, por ahí un poco las dificultades se fueron dando. En el sentido que nosotros salimos a enfrentar un torneo (Primera División) con chicos muy chicos que tuvieron la experiencia de poder estar hoy representando a la Primera División. Sufrimos varias bajas de chicos que se fueron en ese lapso de las elecciones que hubieron ahí para la presidencia hubieron algunas situaciones que, bueno, por ahí no me dieron tiempo tampoco para que yo pudiera llegar a resolver algo de manera positiva. Hoy estamos contentos, estamos bastante agradecidos a los profes que se fueron porque bueno, fue una decisión que ellos ya la tenían tomada. El compromiso de ellos era asumirlo hasta la finalización de la Copa Neuquén, que fue lo que ellos me propusieron cuando yo asumí esta gran responsabilidad.

¿Ya se reunieron con la comisión para plantear los objetivos del año que viene o van a esperar que termine el año para reunirse?

Nosotros esporádicamente acá venimos todos los días, en distintos horarios, nos sabemos juntar el grupo de gente que hoy trabaja y que está a disposición de club. Nos quedan algunos últimos algunos detalles pero sí la idea es arrancar con una pretemporada más o menos del 15 de enero porque nosotros nos guiamos a las fechas que nos están pasando de la liga y que aproximadamente en febrero puede llegar a arrancar el torneo.

¿Algo que les quiera decir a todos los hinchas, padres y jugadores del club?

Primero que nada agradecerle a la gente que se sigue sumando. Yo siempre digo que el club es de la gente, obviamente que con aciertes y con errores vamos a salir adelante. Las invito a todos que vengan a participar y que sigan acompañando porque somos uno de los clubes que más la gente acompaña en los eventos que hacemos acá en los Encuentros Deportivos