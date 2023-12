Esta tarde, alrededor de las 19 se registró este singular situación de un conductor en Tierra del Fuego y Alem, en el barrio Centro Sur de Cutral Co. Entró en contramano desde la esquina del puente sobre la calle Eguinoa y continuó en sentido oeste.

El conductor de un Chevrolet Cruze realizó en la tarde de hoy una peligrosa maniobra, en un tramo complejo para conducir en contramano, por la gran cantidad de vehículos que transitan por ese lugar.

Se trata de la calle Tierra del Fuego, en la intersección con Alem. Es el derivador obligado hacia el puente de la calle Eguinoa y el que suelen tomar los conductores que llegan desde la zona céntrica hacia la zona sur donde están los barrios Unión, 25 de Mayo y Pueblo Nuevo.

Además, circulaba con un carro y no atinó a abandonar su trayectoria en contramano del tránsito, si no que continuó manejando de esa manera, por la calle Tierra del Fuego, en dirección al centro de Cutral Co.