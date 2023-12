El conjunto de Cutral Co fue local frente a Independiente, fue mejor que su rival durante el encuentro pero tuvo que sufrir para lograr un empate sobre el final.

En un partido que tuvo varias emociones Alianza lograba plantarse mejor que su rival en los primero minutos. Con mucha gente en el medio campo y en el ataque lograba llegar con peligro pero sin concretar ninguna jugada. Por su parte la visita tuvo la mas clara de ese primer tiempo pero “Fito” Romero lograba mantener su arco en cero.

En el segundo tiempo Alianza era quien buscaba abrir el marcador. El Rojo se quedaba con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Martines pero minutos mas tarde encontraba un penal que lo iba a poner en ventaja. El encargado de ejecutar el penal fue Villa, Romera adivinaba y tapaba el remate pero el efecto que tomaba la pelota hacia que ingrese igualmente a arco.

Con la necesidad de empatar Alianza movía el banco, si bien no encontraba juego y los pelotazos no surgían efecto, un centro de “Piru” Rios que la defensa de Independiente no lograba despejar hizo que Nessier tuviera un tiempo mas y marca el empate 1 a 1 final. El Celeste tuvo dos ocaciones mas que fueron muy claras para llevarse el partido y estar a un paso de clasificar pero los palos no le permitieron llegar al gol.

Con la victoria de Vecinal frente a Centenario el equipo de Cutral Co deberá ganar el domingo como visitante y esperar alguna ayuda por parte de Centenario para lograr la clasificación.