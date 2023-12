Esta mañana el secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, recibió al gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, y al próximo presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

En primer lugar Rucci agradeció la visita y destacó la importancia de que el futuro presidente de la empresa más grande del país “haya tenido la amabilidad de venir a visitarnos para contarnos un poco cual es su idea en líneas generales”.

“Vaca Muerta es el futuro de la Argentina y vemos que la intención es trabajar todos en conjunto” continúo y agregó “hay que tratar de que lo convencional tome fuerza y ver de que manera se puede trabajar en conjunto para que eso sea posible”.

En este sentido explicó que existen “dos realidades, la convencional y no convencional. La idea es que lo no convencional siga fluyendo en la medida que se está haciendo y si es posible mucho más, pero no abandonar lo que es convencional porque tenemos muchas áreas y también tenemos con inversiones posibilidad de levantar la producción”.

Sobre la designación del nuevo CEO de YPF precisó “Marin es parte de la industria, el sabe que hemos venido trabajando, hemos dado pasos importantísimos en la industria, hemos tenido la capacidad del dialogo de poder ir avanzando en proyectos que en definitiva sean buenos para las empresas y también para los trabajadores”.

Sobre el futuro del país el gremialista consideró que “esto no se va arreglar de la noche a la mañana” pero fue claro al decir “nosotros queremos que nuestra gente esté protegida también, de no perder poder adquisitivo, venimos trabajando hace dos años en esto”.

Luego valoró que exista la posibilidad de diálogo que permitan consolidar cada vez más la actividad petrolera, “Nosotros entendemos que hay una gran posibilidad que esto tenga el crecimiento exponencial que todos pretendemos para que realmente Vaca Muerta sea lo que tiene que ser y lo que significa para el país” .

Por último puso en valor el capital humano en la industria, “siempre en esto de las inversiones que son muy importantes para el país, la provincia, pero que también se contemple a los trabajadores, una parte fundamental de todo lo que venimos viviendo. Cuando vemos récord de producción, esto tiene que ver con el esfuerzo que hace la gente” concluyó.

De la reunión participaron también el secretario general Adjunto de Petroleros Privados, Ernesto Inal, el secretario gremial, Daniel Andersch, y el presidente de la Mutual de Petroleros Privados (MEOPP), Guillermo Pereyra.