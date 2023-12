El piloto de la comarca petrolero hizo público su retirada tal como lo había adelantado a principios de año en 299 Deportes. El desgaste de los años sumado a su nuevo cargo político dentro de la municipalidad de Plaza Huincul lo llevaron a tomar esta decisión.

299 Deportes pudo hablar con Alejandro Cancio para que nos cuente como fue tomar la decisión y algunas novedades de lo que va pasar con su equipo.

¿Cómo te sentís? Y bueno, fue una decisión que nos había comentado al principio del año también.

No tengo un conflicto con la decisión, la verdad que es un buen momento para mí, para dejar, estoy muy comprometido con la gestión ahora en la municipalidad. La verdad que me lleva un tiempo bastante grande y no puedo estar después metido en la alta competencia como es la categoría donde yo corro en el rally argentino. Para correr tenes que estar en entrenamiento, tenés que estar pensando en el auto. Y ya me ha pasado las últimas carreras que voy a probar, ni siquiera probar, me subo al auto a alargar y después quiero ganar las carreras, viste. Entonces ahí se me complica un poco porque no quiero perder, estoy vigente, estoy en un buen momento pero no tengo tiempo ni de pensar ni siquiera en el auto. Así que lo más sano es que deje. Un largo viaje que he disfrutado muchísimo, he disfrutado en cada curva, en cada aceleración, en cada frenaje, en cada derrape. Lo he disfrutado, he conocido mucha gente, muchos amigos.

Me ha hecho tener una relación hermosa con mi viejo, lo pude disfrutar como se disfruta un viejo o un padre, pero con el automovilismo lo pude disfrutar mucho más. Así que nada, no hay rencores, no hay conflicto ni nada, ha sido un lindo viaje, largo y lindo viaje.

¿Triste también por no haber podido correr acá en la comarca petrolera?

o, siempre quedan cosas para hacer pero… a lo mejor puedo llegar a correr en algún momento con algún auto del Zonal o algo pero no, corrí muchísimas veces acá, gané muchas carreras acá, la gente me pudo ver. Mi público y la gente que me sigue nos pudimos disfrutar mutuamente, no solamente acá en Plaza, sino a lo largo de todo el país. Y te diría que de Sudamérica me llegan mensajes por las redes sociales de muchos países, lamentándose y agradeciendo haberme visto pasar. Así que si bien mis números no fueron buenos, la gente que me vio pasar al costado del camino me va a recordar como un piloto que me entregué en cada curva.

¿Qué pensas para lo que queda, son mínimas chances para poder retirarte como campeón? ¿Lo ves difícil?

Sí, está difícil. Podría haber estado un poquito mejor, pero bueno, son circunstancias que fueron pasando. Tuve dos abandonos este año. Uno por pinchazos de rueda y bueno, para ser campeón hay que tener suerte también aparte de andar rápido y eso me complicó. La verdad es que no me saque el sueño. Voy porque está ahí la oportunidad y lo bueno es estar vigente todavía. Después del campeonato se puede dar por suerte o no, pero yo sigo estando vigente y eso es muy bueno.

¿Es importante retirarse vigente y que la gente se quede con ese recuerdo tuyo de haber sido campeón hace poco y llegando a la última carrera con chance?

Sí, eso es muy bueno. Es un buen retiro. Así que la verdad que igualmente voy a seguir con la actividad porque tengo el equipo, tengo cuatro autos en el equipo. Me están pidiendo ya mi auto para el año que viene, un par de pilotos. Así que la continuidad en el deporte desde otro punto de vista va a seguir. Es mi pasión, ha sido mi pasión. así que si bien no tengo ganas de asumir tanta responsabilidad y adrenalina porque también los años no vienen solos, ya tengo 47 y ya no ve igual que antes, ya pasan cosas pero voy a seguir ligado a este hermoso deporte que lo he practicado la mayor parte de mi vida.

Para cerrar Alejandro deja el siguiente mensaje “gracias a toda la gente que estuvo desde el principio, que no lo voy a nombrar, desde mi primer navegante hasta el último, mi primer mecánico hasta el último, los sponsors y la gente que estuvo al costado del camino alentándome, que los llevo en mi corazón, los voy a llevar toda mi vida”