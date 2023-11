Aunque el gobierno provincial anunció la emisión digitalizada de títulos secundarios y superiores de la educación neuquina, hay un gran bache que aún no se sabe cómo se arreglará, ante la cantidad de certificados que las escuelas no pueden emitir, por falta de cartones oficiales.

Puntualmente en Cutral Co y Plaza Huincul, “tenemos una situación supercrítica”, se reconoció desde la Supervisión de Nivel Medio del Distrito 2.

Laura Anchelerguez, a cargo de la mencionada supervisión de los centros de enseñanza media (las técnicas tienen otra supervisión), indicó que “es un tema complejo el de los títulos”, porque actualmente se imprimen en papel moneda que el Consejo de Educación recibe desde la Nación, y una serie de acontecimientos, derivó en la acumulación de trámites inconclusos.

Según la docente, todos los años el Consejo envía a las escuelas la cantidad de cartones correspondiente a los títulos de los egresados, y algunos de más. Pero una serie de acontecimientos determinó que la cantidad de cartones, hoy no cubra la necesidad: no todos los que terminan un ciclo lectivo se reciben ese año; hay personas que piden duplicados y hasta triplicados porque han perdido sus títulos; también hay estudiantes de años anteriores que rinden y piden sus certificados y así, se suman a los que necesitan cartones para obtener su documento de finalización de estudios.

Y para completar el cuadro, explicó Anchelerguez, “los cartones se vencen: así que no sirven para el año siguiente, hay que esperar que llegue la tanda nueva. Hubo dos años que hubo un desfasaje total, porque durante el aislamiento social no se hicieron títulos en algunas escuelas, en otras se hicieron muy pocos.

Entonces a fines del 2021 hubo que destruir muchísimos cartones que quedaron inutilizados. Eso también provocó un desfasaje muy grande en cuanto a la necesidad de cartones”.

“En este momento tenemos una situación supercrítica, porque tenemos por ejemplo alrededor de 80 títulos en algunas escuelas para imprimir, pero no tenemos el cartón”, agregó.

La supervisora aclaró que “no es un problema de las escuelas que no quieran o no puedan emitir títulos”, si no que no hay una cantidad suficiente de cartones. Incluso, sumó al problema la existencia de egresados de planes para finalizar estudios que impulsó la Nación, como Fines y Egresar, que se sumaron a la demanda. “Es decir, que las escuelas no solo necesitan la cantidad de cartones para los egresados, si no que necesitan muchos más”.

Con el anuncio del gobierno provincial de la digitalización de títulos, la cuestión podría encauzarse, pero no está claro cuándo, ni cómo. Porque no está claro desde cuándo se implementará, ni qué pasará con los títulos pendientes de estudiantes de años anteriores.

Muchos de ellos, que ya iniciaron sus estudios universitarios, tienen problemas para llevar adelante con normalidad sus carreras, porque -dependiendo de las reglas de cada casa de estudios- incluso pierden la oportunidad de presentar finales de materias ya cursadas.

“En Cutral Co y Plaza Huincul estamos ahora a la espera de que la Dirección de Títulos del Consejo de Educación reasigne algunos cartones. Eso pasa cuando alguna escuela por alguna razón devuelve cartones que no usó, y se los reasigna a otras que lo necesitan”.