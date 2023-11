Una ciudad donde transitan a diario personas de otros lugares requiere que los nombres, alturas y sentido de circulación de las calles estén bien señalizadas.

En Cutral Co había una clara deficiencia en ese sentido y por ello desde hace unos meses se instalan nuevos carteles con características relevantes como que son refractarios, se pueden ver bien de noche y tienen un sistema antivandalismo, si los rayan se puede limpiar.



Así eran antes y así son ahora los carteles

El secretario de Servicos Públicos, Hery Torrico, explicó que se comenzó por el barrio Centro Norte y Centro Sur porque son los sectores con mayor tránsito de personas foráneas pero se continuará con el resto de los barrios.

Se llegó también al barrio Cooperativa y Ruca Quimey. Se continuará por Zani y por la zona de Pueblo Nuevo y Unión donde directamente no hay carteles.

El municipio contrató a una empresa nacional para la realización de esta tarea, que cuenta con la tecnología para aplicar las mejoras. Aunque las personas que son nacidas y criadas en Cutral Co no lo necesiten, todos los que llegan desde otras ciudades no tienen cómo saber el nombre de las calles y el sentido de circulación sin los correspondientes carteles.