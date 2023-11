En el marco de los 14 meses transcurridos desde la trágica pérdida de los trabajadores Jara, Molina y Herrera en el incidente de NAO, la agrupación de familiares y amigos se unió en una iniciativa para honrar su memoria y contribuir al bienestar de aquellos que más lo necesitan.

En una última concentración realizada esta semana, la agrupación llevó a cabo una colecta de alimentos no perecederos, con el objetivo de brindar apoyo al comedor y merendero “Amor al Prójimo” de Monte Hermoso.

La entrega de los alimentos recolectados tuvo lugar hoy, y la comunidad expresó su agradecimiento a todos aquellos que participaron en esta significativa recolección.