Hoy se realizó una asamblea en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul. Desde ATE, se informó que resolvieron protestar mañana frente a la delegación local del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Anabela Cuevas explicó que entre los puntos abordados figuró la “nueva entrega de refrigerio, la falta de insumos, los problemas con el ISSN”. En relación con el primer punto se indicó que “hace dos meses que no se entrega de manera normal”,

En cuanto a la obra social provincial se dio a conocer la situación sobre la imposibilidad de acceder al cupo de turismo en Cutral Co cuando se abre la temporada de inscripción. “Hace 3 años que voy y no hay cupos. Dicen que no hay sistema y cuando vuelve el sistema ya está todo ocupado, para los trabajadores de Cutral Co no hay”, aclaró.

A la vez, la falta de profesionales para la atención y la cobertura.

Por otra motivo, realizarán este jueves la protesta frente a la delegación y entregarán un petitorio.