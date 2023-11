Esta semana el referente del Frente y la Participación Neuquina, Ramón Rioseco, reinició las actividades políticas de cara a las últimas elecciones del año.

El 19 de noviembre se hará la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de la Argentina, entre Sergio Massa y Javier Milei. Este último ya adelantó que privatizará YPF y que venderá Vaca Muerta por lo que Ramón Rioseco llamó a “defender Vaca Muerta y a los trabajadores del petróleo, no solo por ellos sino por lo que se derrama a toda la sociedad en empleo, en movimiento comercial, en coparticipación”.

También recordó que la exploración y explotación de Vaca Muerta se hizo desde la YPF estatal. “Si no hubiera intervenido el Estado no habría Vaca Muerta, por la recuperación de YPF y porque el estado incentiva la producción con el Plan Gas”, dijo Rioseco.

“Invito a los vecinos a votar a Massa, concretamente, porque va a defender todo esto que estamos planteando”, dijo Rioseco. Y también explicó que no se puede volver a discutir “derechos que ya tenemos como la educación pública, la igualdad de género o la distribución de la riqueza, no podemos hablar de vender órganos, me parece patético como plantea la oposición”.

Javier Milei dijo en una entrevista que vendería Vaca Muerta, lo que encendió todas las alarmas sobre la posibilidad de que ya no exista un estado de derecho, es decir que se elimine la vigencia de las leyes en caso de que gobierne Milei. El gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, dijo en un congreso del IAPG en Buenos Aires que “los patagónicos estamos dispuestos a defender nuestros recursos“, en clara alusión a la propiedad que tiene la provincia sobre los recursos de Vaca Muerta.