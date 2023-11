Información actualizada:

Dos dotaciones de bomberos voluntarios acudieron a la calle Nolasco para apagar el incendio provocado en la casa del vecino agresor. La protesta con la quema de cubiertas que iniciaron esta mañana los vecinos que resolvieron tomar medidas por mano propia, trasladaron el fuego hacia la vivienda del agresor.

En las primeras horas de la tarde de hoy, los ánimos se caldearon y para impedir que el agresor vuelva a su casa acercaron las cubiertas hasta la puerta de la construcción. Mientras el fuego empezaba a tomar el frente de la vivienda, un grupo de vecinos aplaudía.

Hasta la casa llegaron al menos dos dotaciones de bomberos voluntarios de Cutral Co para sofocar las llamas y evitar que se expanda hacia las viviendas linderas. El principal objetivo era que el agresor no vuelva a su vivienda. Se conoció además que esta mañana, se retiró con su hermana.

La calle Nolasco en el sentido este oeste está interrumpida al tránsito a la altura de San Juan. En el sector había Policía.

Esta mañana:

El vecino que sufrió el corte en una mano por otro hombre que vive frente a su casa, sobre la calle Nolasco, en el barrio Ruca Quimey inició hoy una protesta. A la quema de cubiertas sobre la arteria, el herido pide junto a los vecinos de la cuadra que lo saquen de su casa y lo lleven a vivir a otro lado.

La situación que tuvo su punto más grave el domingo cuando después de una pelea entre ambos, el agresor ingresó a su casa, tomó un cuchillo y lo cortó en la mano. Tuvo la lesión en el tendón del dedo mayor de una de sus manos.

“Este personaje vive hace años, salud mental no hace nada, los fiscales tampoco hacen nada. Tenés que recibir amenazas de muerte a los menores, a los mayores, a todos”, explicó el hombre que hoy resolvió pedir a sus vecinos que lo acompañen en la protesta que inició a media mañana.

“El fin de semana discutimos y nos fuimos a los golpes, lo golpeé y él fue a buscar un cuchillo tipo machete. Yo pierdo meses de trabajo hasta poder recuperarme mientras esta persona está libre porque es insano, pero puede matar a una criatura y no queda preso”, contó a Cutral Co al Instante.

Lo que solicita este hombre junto a sus vecinos es que “lo saquen del barrio, hoy salió temprano y no ha vuelto”, sostuvo. Indicó que el agresor está ahora con su hermana, que lo tiene a su cuidado, pero vive en Neuquén. Entonces, no hay ninguna persona responsable que se encargue de que el agresor cumpla con los medicamentos, que vaya a todos los meses a Salud Mental. “Él puede lastimar a mayores, menores y ahí yo no voy a responder. Otros vecinos recibieron ataques”, concluyó.

Hasta ayer, la familia del vecino herido tenía un móvil policial para resguardar. Sin embargo, se resolvió levantar la custodia.