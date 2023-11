La joven jugadora de padel de la comarca tuvo su oportunidad en el Panamericano de Padel Absoluto y además jugará el Mundial de menores. Nos comentó sus sensaciones y lo que se viene de cara al cierre del año.

Comentanos cómo fue el viaje y cómo fueron todas las emociones que debes haber vivido en Venezuela.

Bueno, la verdad fue una experiencia única, fue todo una locura. Estar con jugadores de tan alto nivel, tan conocidos como son Lamperti, Chingotto, Lucho Capra, Rami Moyano, etc. Bueno, fue una locura. Un poco de nostalgia por no haber podido haber ganado o no habernos traído el campeonato con las chicas. Pero bueno, igual siempre es muy difícil estar ahí y nosotros por suerte estuvimos, así que nada, muy contentos.

¿Que te pareció la decisión de Cecilia Reiter de convocar jugadoras jóvenes?

Y la verdad que me pareció una idea muy linda de Ceci de darnos la oportunidad, chicas, de la próxima generación, que es lo que se viene, porque, bueno, va a haber un cambio generacional y la verdad que nos empiezan a dar estas oportunidades para seguir subiendo y sumando cositas que te ayudan mucho. La verdad Ceci encima es muy buena persona. siempre ahí apoyando, estábamos ahí y si necesitamos algo ella siempre estaba, así que nada, super agradecida con ella también.

¿Cómo fue disputar tu primer partido con la selección absoluta Argentina? Y la verdad, yo sinceramente no estaba nerviosa, era como jugar un partido en casa, yo quería jugar no más, yo fui con ganas de jugar, así que cuando me dijeron que iba a jugar nada, estaba super contenta.

¿Qué se viene ahora para el Mundial de Menores que están clasificadas para disputar?

Bueno, ahora se viene el Open, el Mundial, en dos semanitas, tres con mucho, así que nada, ansiosa, con ganas de ir a jugar y ver cómo va a estar, la verdad. Estoy muy ansiosa y quiero que llegue ya.

¿Vas a disputar algún torneo en estos fines de semana que queden antes del Mundial?

No, la verdad por ahora voy a concentrar un poquito más en entrenar, en agarrar confianza y bueno, capaz si sale algún torneito acá en la ciudad, me anotaré.

¿A quién le queres agradecer la participación en el Panamericano y ahora próximo al Mundial de menores?

como son Urich, gimnasio reyes, la cancha que siempre está acá para que yo pueda venir y entrenar las horas que sea necesario y bueno nada gracias a todos los coachs como también son Rodrigo Ovide, el Chino Mazzuchi que siempre también estuvo ahí así que nada la verdad que agradecer a todos a mi familia que siempre me apoyan que siempre es muy importante el apoyo de la familia y que se nota que están orgullosos y muy contentos siempre de cada logro.