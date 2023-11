El partido entre Boca Juniors y Fluminense que se disputará en pocos minutos por la final de la Copa Libertadores hoy en Río de Janeiro, hizo que los fanáticos xeneizes hicieran hasta lo imposible para llegar a Brasil.

De hecho, algunos vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul lograron llegar al mítico estadio de Maracaná para ver en primera persona lo que será esta disputa. En el caso que Boca se quede con el triunfo será el 7° trofeo en esta instancia futbolística.

La bandera con los colores azul y amarillo y la leyenda Cutral Co Plaza Huincul no pasó inadvertida para las cámaras de Telefé que transmitían las instancias previas al encuentro. El registro de ese momento lo hizo Juan Domínguez y lo compartió con Cutral Co al Instante.

Así, la representación de la comarca petrolera está asegurada.