El temporal de lluvia anunciado para esta jornada hizo que algunos establecimientos educativos suspendieran las clases para el turno tarde.

En el caso del Instituto de Formación Docente N° 1 informó la suspensión de clsaes para este miércoles 1 de noviembre. El motivo son las “intensas lluvias y a la falta de una obra que desagote y drene correctamente el agua en los sectores nuevos del edificio”.

Se informó que han tenido filtraciones y anegamiento dentro de pasillos, aulas, el SUM y algunas aulas. Es por esta razón que no tendrán clases en este establecimiento.

Lo mismo ocurrió con el CPEM N° 6, para el turno tarde.

En la EPET N° 1 de Cutral Co, se suspendieron as clases de Educación Física, en el turno tarde. Mientras que debido a “la gran cantidad de precipitaciones que se ha dado en el transcurso de la mañana y que, según el pronóstico, continuará durante la tarde, sumado a que varias de las aulas no estarían en condiciones por la lluvia, se suspenden las clases para los estudiantes del turno tarde, en el edificio central”.

El CPEM N° 58 de Plaza Huincul, a través de su equipo directivo suspendió las clases para el turno tarde.

La EPET N° 10 de Plaza Huincul tampoco dictará las clases. El equipo de gobierno y conducción del establecimiento la suspendió hoy desde las 9, tanto para el alumnado como para el personal. La suspensión alcanza a las actividades del turno tarde incluido el edificio central y taller. Se evaluará en el transcurso del día “la continuidad de la medida en el turno vespertino”.

En el CPEM N° 20 indicaron a través de su cuenta de Facebook: “miércoles 1 de Noviembre de 2023 que ante el alerta naranja de fuertes lluvias durante todo el día de hoy, calles anegadas, etc se suspende el dictado de clases en el turno tarde”.