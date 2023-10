Desde la madrugada de este sábado se cumple el pronóstico y corren rafagas cercanas a los 100 kilómetros por hora.

Producto de este fenómeno metereológico se volaron ramas de árboles y chapas.

Hay roturas de techos, voladura de techos y caídas de árboles y postes de luz.

Uno de los casos fue en el frente de dos comercios sobre avenida Eguinoa. Uno de los negocios es una gomería y otro es una verdulería. Las chapas quedaron en el suelo.

Desde Bomberos Voluntarios se pidió a la población no salir a menos que se trate de una emergencia. Dos dotaciones trabajan en Cutral Co y en Plaza Huincul solamente para ayudar a las personas “que corran riesgo de vida, no hacemos reparaciones”.