Hoy, 22 de octubre, Cutral Co celebra 90 años de vida. Fue un día como hoy, en 1933 cuando el médico del hospital de YPF, Víctor Ezio Zani impulsó al puñado de familias que fueron expulsadas del Octógono Fiscal de la petrolera, por disposición del entonces administrador.

El médico que venía a atender a algún poblador vio las condiciones en las que las familias se instalaban y consideró imprescindible organizarlas. A partir de ahí, con el agrimensor Baka empezaron a delinear lo que sería la fundación de este pueblo.

La mañana del 22 de octubre de 1933 fue el coronel Carlos H. Rodríguez el encargado de poner la piedra fundamental.

Se eligió como nombre Cutral Co -que significa Agua de Fuego- sin embargo no fue el único que tuvo. A lo largo de las nueve décadas de historia supo tener cinco nombres: Barrio Peligroso, Cutral Co, Eva Perón, Pueblo Nuevo hasta que finalmente quedó como Cutral Co.

Un hombre que estuvo muy ligado a la historia de la ciudad fue el doctor Víctor Ezio Zani, quien fuera director del Hospital YPF, que con una comisión de vecinos contribuyó en la formación del pueblo sugiriendo además el nombre relacionado con la explotación petrolífera.

Hoy y a pesar de los difíciles momentos en su corta historia que le tocó transitar a sus pobladores y pobladoras, la ciudad busca mantenerse, transformarse y avanzar hacia un futuro que se anhela próspero para todas las personas que quieran asentarse en esta ciudad. Por eso decimos: ¡¡¡¡Feliz Cumpleaños Cutral Co!!!