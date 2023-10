Una vecina pide a la comunidad que pueda aportar datos de su motocicleta marca Mondial de 150 centímetros cúbicos y con patente A177GUS.

El robo del ciclomotor fue el sábado en el estacionamiento del mayorista Diarco. La vecina damnificada explicó en redes sociales que necesita trabajar como lo hacía hasta antes del hecho y que la moto era su herramienta de trabajo.

“Yo si trabajo día a día para darles de comer a mis hijos. Todo cuesta y no saben el sacrificio que debo hacer para tener algo así y que venga uno y la saqué así nomás y no hagan nada, es muy feo”, posteó en redes sociales. “Tengo mucha bronca e impotencia. Dolor !! Porque es algo que a mí me costó y mucho.. me cuesta poder tener algo así sin un trabajo fijo”, refirió.

Aquellas personas que puedan aportar datos o seapan de donde está la motocicleta pueden comunicarse al 2995538798.