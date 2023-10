En el marco de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 22 de octubre de 2023, la Junta Electoral Nacional emitió una serie de disposiciones con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado y seguro. A continuación, se detallan las principales normativas que los ciudadanos de Cutral Co y Plaza Huincul deben tener en cuenta:

Horario de locales de provisión de mercadería: A partir de las 20 horas del día 21 de octubre y hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21 horas del día 22 de octubre, los locales habilitados para la provisión de la mercadería deberá permanecer abierta. Esta medida está bajo la responsabilidad exclusiva de sus dueños. Durante este período estará absolutamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en dichos locales.

Prohibición de reuniones de electores en casas particulares: Desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas del día 22 de octubre, queda prohibida la realización de reuniones de electores en casas particulares que se encuentren dentro de una radio de 80 metros alrededor de un local de votación. Esta restricción busca garantizar un entorno tranquilo en los alrededores de los centros de votación.

Prohibición de reuniones públicas no relacionadas con el acto electoral: Entre las 8:00 horas y las 21:00 horas del día 22 de octubre de 2023, queda prohibida toda clase de reuniones públicas que no estén directamente relacionadas con el acto electoral. Es importante aclarar que la concurrencia a locales comerciales, incluyendo los de carácter gastronómico, para recibir servicios durante el día de las elecciones no se considera una reunión pública y está permitida.