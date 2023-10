Este domingo 15, a las 19:30, la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas celebrará sus 20 años de vida con un concierto. La cita es en el Centro Cultural ubicado en el Parque de la Ciudad, en Cutral Co. La entrada es libre y gratuita y empezará con puntualidad.

“Ha llegado el momento del 20° aniversario y va a ser un acontecimiento muy especial”, dijo su director, el maestro Marcelo Chevalier.

En esta especial ocasión, debutará el primer contingente que ingresó este año.Y además vendrán integrantes que pasaron por la Orquesta, que viven en otras localidades y hasta en otras provincias, por lo que muchos no se conocen entre sí.

“Será una fiesta que será inolvidable y esperamos que todo el mundo pueda participar”, acotó el maestro. Entre las particularidades estará la que subirá a tocar una mamá, Miriam Neira que formó parte del primer grupo allá por 2003 y su hija,Valentina, que entró este año.

A lo largo de estos veinte años, uno de los momentos más difíciles sin dudas, fue el de la pandemia de coronavirus que se desató en el 2020 y que obligó a mantener las restricciones y nuevas formas de aprender, a través de la virtualidad. Pero algunas de esas herramientas son las que hoy las mantienen y avanzan en el aprendizaje.

Está dirigida por elm maestro Marcelo Chevalier, que también realiza los arreglos musicales. Mientras que el Programa de la Orquesta está a cargo de licenciada Ailen Vazquez.

Las chicas y chicos de la Orquesta en este particular Concierto 20° aniversario interpretarán el siguiente programa:

Estrellita, Trad. Francés

Concierto en Do menor p. Vlo y Orq. de Cuerdas (I y III mov,), J. S. Bach

Piratas del Caribe, Hans Zimmmer

Take Five, D. Brubeck

Oblivión, A. Piazzolla

Libertango, A. Piazzolla

Eleanor Rigby-Penny Lane, J. Lennon y P. Mc Cartney

Un vestido y un Amor, F Páez

Crimen, G. Cerati

Zona de Promesas, G. Cerati

Al jardín de la República, V. Carmona

El encuentro, R. Carrasco-M. Chevalier

Al aire, M. Chevalier

La Bolivianita, L. Nilson

Además, acompañarán a la Orquesta el músico Ramiro Carrasco (en charango); Mauro Soto, en bajo; en la percusión: Daniel Cides; en violín la profesora Cecilia Rodriguez; violonchello la profesora Griselda M. Busain y en contrabajo el profesor Francisco L. Minucci.

¿Sabés qué es la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co?

La Orquesta Infanto-Juvenil de Cuerdas de Cutral Co es un programa social y educativo, creado en 2003 que pertenece a la Secretaría de Extensión de la UNCo y cuenta con el apoyo de la municipalidad de Cutral Co, la Universidad Tecnológica Nacional – FR Neuquén y el Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) y Copelco. Su objetivo es impulsar la promoción social y cultural de la población infantil y juvenil de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los niños y niñas pueden ingresar desde los 9 años, y se retiran una vez que terminaron la escuela media. No necesitan tener conocimientos previos musicales, pero sí deben ser alumno o alumnaa regular del sistema educativo y cumplir con un buen rendimiento escolar.

La participación es gratuita e incluye la entrega de un instrumento. Se ofrece una formación musical integral, desde la técnica instrumental hasta la práctica orquestal, pasando por la educación musical teórico-práctica.

Una vez que egresan de la escuela y de la Orquesta, quienes hayan encontrado en la música su vocación, a través del Programa de Fortalecimiento Vocacional, reciben un instrumento profesional para que puedan continuar con su formación.

Asimismo, se gestionan becas, recursos, asesoramiento necesario según la situación familiar-social-educativa de cada interesado o interesada.

El director director musical es el maestro Marcelo Chevallier y la madrina “in memóriam” es la jueza Carmen Argibay, quien en vida fue la Ministra de la Corte Suprema de la Nación, y la dirección heneral está a cargo de la profesora Ailen Vazquez, quien, junto al grupo de padres, madres, amigas y amigos de la orquesta, generan los recursos y vínculos para la sustentabilidad de la agrupación orquestal.

A lo largo de las dos décadas fue declarada de Interés Cultural y Educativo por el Honorable Senado de la Nación, por la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén y de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cutral Co.