La organización “Familiares, Amigos, Vecinos y Enfermos Agrupados” (FAVEA) Neuquén emitió un comunicado de prensa el pasado miércoles, denunciando una grave crisis en el suministro de medicamentos e insumos en el sistema de salud pública de la provincia de Neuquén. En su llamado urgente, la agrupación insta al Gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, y a laMMinistra de Salud, Andrea Peve, a tomar medidas inmediatas para garantizar la equidad, el acceso y la protección de la salud de cada paciente.

La responsable de salud, gestión y orientación de pacientes de FAVEA, Elizabeth Salman, expresó su preocupación por la situación actual en varios hospitales, incluyendo el hospital de complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul. Según Salman, la escasez de insumos y medicamentos esenciales se ha convertido en un problema que afecta gravemente a los pacientes, especialmente a aquellos con condiciones médicas crónicas como la diabetes.

Salman señaló que, a pesar de las leyes nacionales que protegen a los pacientes crónicos y garantizan su acceso a medicamentos vitales como la insulina y la metformina, la situación no ha mejorado y, de hecho, ha empeorado en los últimos tiempos. “En medio de semejante inflación, ponemos a ver lo que pasa en el ISSN. Hay pacientes que no pueden pagar un coseguro médico. Todos tenemos derecho a usar el hospital público, ya sea por elección o necesidad. Pero los hospitales deben tener lo que necesitamos, no solo en insumos y medicamentos, sino también en personal médico para atender la creciente demanda”, expresó Salman.