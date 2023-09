El operativo de la Encuesta Provincial de Hogares y la Nacional de Hogares que inició en julio continúa y desde la coordinación local se solicita a las personas que forman parte que puedan responder a la visita de las y los encuestadores. La extensión del plazo hasta la primera o segunda semana de octubre se debe a que existe un rechazo a responder las consultas.

Silvia Suárez, coordinadora de la Encuesta Provincial de Hogares -EPH- que depende de la secretaría de Estadísticas y Censos explicó que el operativo que está en marcha incluye las encuestas provinciales y nacionales. Sin embargo, cuando los encuestadores van a los hogares que forman parte del operativo no están recibiendo o no aceptan responder.

La coordinadora indico que ambas encuestas se extenderán hasta la primera semana de octubre o la segunda para poder completarlas. Las personas que trabajan en este operativo son: Aldana Torres, Gabriel Hodola, Martín Sandoval y Nadia Fonseca y las supervisoras Sabrina Navarrete y Alejandra Baeza, son ellas y ellos los únicos autorizados para llevar adelante las encuestas.

De qué se trata la encuesta

Esta encuesta sirve para recabar datos estadísticos y como no todos años se hace el censo nacional (ocurre cada diez) lo que se efectúa anualmente es el muestreo que es relevar datos aproximados de cantidad de hogares en una vivienda, de la vivienda en sí, de la cantidad de habitantes, el rango etáreo, ocupación o desocupación, de activos e inactivos, hogares por debajo y por encima de la línea de pobreza.

Los encuestadores que salen a campo para relevar los datos y si no los obtienen, salen los supervisores que tratan de levantar las encuestas que fueron rechazadas o, por diversas razones, no se pudo concretar. Suárez remarcó que las y los encuestadores están alcanzados por la ley 17.622 de confidencialidad y por la que están obligados a no difundir ningún tipo de información individual de las personas. “Toda esa información se vuelca en una base de datos de las que se sacan las estadísticas”, subrayó.

Esos datos le sirve al Estado para que se delineen políticas públicas; también a las instituciones; para quienes estudian y tienen proyectos en la universidades; para privados que los necesitan. Los resultados de este año se publican el próximo.

“Una encuesta sale por cuatro años seguidos, en esa encuesta, va el encuestador un año y hace el de hogar y el individual; al año siguiente, el encuestador vuelve y se miden los cambios, la ocupación o desocupación, activo o jubilado, estudiante al mundo del trabajo, estudiantes que migran. todos los cambios en estos cuatro años”, manifestó.

Las dificultades para que las personas reciban a los encuestadores

La coordinadora explicó que desde hace muchísimos años y hubo peores momentos que el actual. Tanto Cutral Co como Plaza Huincul siempre fueron complejas en cuanto a la inseguridad. Sin embargo, este año “hay mucha arenga desde los medios nacionales y hay mucho descreimiento, hay una crisis con suba de precios, salarios que no alcanzan, existe mucho odio, promovido y eso no ayuda para que los encuestadores puedan levantarla”, aclaró. Esto es un trabajo y hay mucho de no respuesta.

Los barrios que se recorren son Central en Plaza Huincul; Retamal Jara, Parque Este, Centro Sur, Parque Oeste, Aeroparque y Brentana. Las seis personas que están a cargo de realizarlas están debidamente identificadas, hay un código QR, un número de teléfono de la secretaría, pueden consultar si tienen dudas. La Policía está al tanto también.