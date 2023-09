Una familia que tuvo una situación social complicada y fue desalojada de la habitación que ocupaban viajará hasta San Martín de los Andes. Sin embargo, necesitan un transporte para que les pueda llevar sus muebles y otras pertenencias hasta esa localidad cordillerana.

Juan Cruz Cequeiro y Sofía Torres explicaron cuál fue su situación a la que se vieron sometidas en los últimos días. “Vinimos acá a cuidar a una señora, de edad avanzada, y nos da una piecita para poder vivir. Resulta que le dijimos que mi familia nos ayuda a pagar el alquiler, el martes o miércoles, a más tardar, yo iba a tener su plata y bueno, resulta que cuando fuimos al banco, retiramos una monedita ahí, para poder pagar el depósito”, describió el muchacho.

Cuando llegaron al domicilio “me encuentro con la policía, con todo, que me desalojaron de la vivienda Así que yo para no tener problemas me retiré tranquilito. Dije bueno, voy a agarrar mis cositas y ando. Nosotros no queremos ningún tipo de problema”.

“No molestamos a nadie, somos muy tranquilos con mi señora. Pero bueno, si las cosas por algo se dan. Así que nosotros nos vamos a estar retirando”, explicó.

“Gracias a Dios que estaba la vecina Ruth, que nos dio una mano muy grande. a guardar las cosas y yo le agradezco mucho, no tengo palabras para describirlo, lo que hizo la vecina con nosotros. Y bueno, nada más que eso sería todo, los que nos alojaron, estaban en su derecho porque es su casa, nada más que yo tenía la plata para pagar, tenía la plata y tenía el recibo para pagar ese día, pero bueno, como vino un hijo de la señora, me desalojó, me tuve que retirar, y como el domicilio es de ellos, yo me retiré tranquilito nomás”, describió.

La familia se vuelve para San Martín de los Andes, donde son oriundos, les consiguieron los pasajes, pero falta el vehículo para la mudanza. Cuentan con los vales de combustible para hacer el traslado. La vecina no puede quedarse con sus cosas a la intemperie porque tiene miedo que se las roben.

“Lo poquito que uno tiene en la casa. así que nosotros somos conscientes y entendemos que Ruth ya hizo demasiado por nosotros ya no le puedo pedir más, nada, o sea yo no tengo palabras para agradecerles lo que hizo con nosotros, porque si no se quedaron las cosas en la calle me hubiesen robado todo y a uno le cuesta tener algo”, acotó.

El contacto de la familia es el 299422048 para hacer la mudanza.