La guardia de Defensa Civil en Cutral Co, que se encuentra activa las 24 horas, no tuvo que salir a atender emergencias por el viento intenso que se registró durante la madrugada.

La subsecretaria del área, Edith Covatti indicó que como ya desde días anteriores contaban con información del pronóstico de viento, no solo de AIC sino de otros organismos, en especial, durante la madrugada, permanecieron atentos.

“Hablamos con los vecinos que nos solicitaron información e hicieron consultas para ver qué podían hacer por alguna chapa suelta, y les ayudamos a hacer el trabajo de refuerzo. Hasta ahora no hemos tenido nada que lamentar”, explicó la funcionaria.

Hasta el momento se reportó la caída de un pino de grandes dimensiones que se cayó sobre la calle Perniseck casi Ejército Argentino y que el personal de Forestación se acercó al lugar para hacer los cortes y levantar todo lo que se había caído.

Edith Covatti, subsecretaria de Defensa Civil de Cutral Co

Recomendaciones:

La subsecretaria describió que si bien hay un fin de semana con viento, no será tan fuerte. Entonces, como es habitual, se aconseja no hacer fuego, no quemar basura al aire libre que pueda expandirse no dejar objetos sueltos en los patios, o arriba de techos.

Reforzar las chapas sueltas para evitar que se levante todo y en el caso de viajar hay que antes revisar el pronóstico para evitar pasar un mal momento en el trayecto.

El teléfono de guardia es el 103 es número de discado rápido y gratuito.