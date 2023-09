En una noche que promete ser mágica para los amantes de la música, la banda Relics se prepara para ofrecer un homenaje patagónico a Pink Floyd con motivo del 50º aniversario del icónico álbum “The Dark Side of the Moon”. Este evento musical único se llevará a cabo el próximo viernes 15 de septiembre a las 21:00 horas en el Centro Cultural del Parque, en Cutral Co.

Relics, compuesta por un talentoso grupo de músicos, incluyendo a Alejandro Sandoval, Negro Farías, Kathy Fuentes, Cecilia Benítez, Mariana Benítez, Rodrigo Lara, Sebastián Barrio, Nicolás Villagra, Sebastián Mozzoni y Pablo de la Fuente, promete ofrecer un espectáculo que sorprenderá y emocionará al público con su interpretación de los clásicos de Pink Floyd.

El evento contará no solo con una destacada propuesta musical, sino también con una puesta en escena a cargo de un equipo técnico de primera clase. Nicolás Quezada se encargará de las visuales, Daniel y Merol Iseas del sonido, y Julián Alonso de las luces, asegurando una experiencia audiovisual inolvidable.

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas con anticipación a un precio de $4500 en GRUBLER BEER SHOP, ELECTRO PARTES ZURITA y LA BODEGA VINOTECA. Para quienes prefieran comprar las entradas el día del espectáculo, estarán disponibles en la puerta por $5500.