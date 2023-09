“El enfoque hacia una alimentación saludable y aprender a comer saludable”, es el eje de la propuesta de trabajo que lleva adelante la licenciada en Nutrición, Bárbara Saavedra, que está radicada en la zona.

La profesional llegó a la ciudad y empezó a atender en los consultorios LAIC de avenida Keidel de Plaza Huincul. Proveniente de Campana, provincia de Buenos Aires, está especializada en nutrigenética, nutrigenómica, soporte nutricional y nutrición clínica.

Además, Bárbara aborda las distintas patologías: intestinales, inflamatorias, celiaquías; los trastornos metabólicos, los síndromes metabólicos; diabetes, hipertensión, entre otras.

“Focalizo las consultas en la alimentación saludable, me dedico a hacer educación nutricional alimentaria. Me parece que es importante que todas las personas cuando empiezan a querer cuidarse, lo hagan con ese fin. Y si bien hay personas que llegan al consultorio con alguna patología particular y tienen que hacer una dieta, no porque tengan la voluntad o el deseo de querer hacerla y son atendidas”, aclaró.

El enfoque siempre es hacia la alimentación tendiente hacia lo saludable, a aprender a comer saludable. La licenciada Saavedra indicó que, a pesar del cambio de décadas, se siguen difundiendo dietas en redes sociales o en revistas, pero lo importante es que cada persona tenga su alimentación adecuada, sus necesidades y de acuerdo a su estado fisiopatológico.

“Cada alimentación es única y debe individualizarse, según el requerimiento de cada persona”, apuntó. La licenciada Saavedra atiende los miércoles por la tarde: de 16 a 19 horas y los jueves de 10 a 12. Por el momento se aceptan las consultas particulares, pero se avanza en implementar la prestación de obras sociales.

Hace atención infanto juvenil, adultos, adultos mayores, embarazadas y personas lactantes.