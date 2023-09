La feria itinerante conocida como “La Saladita” es instaló en Plaza Huincul y permanecerá hasta el domingo por la noche.

Está situada en la cancha auxiliar del club Petrolero Argentino y cuentan con los accesos por avenida 1° de Mayo y por la arteria que da al zanjón.

Los puestos tienen una amplia oferta que ya se exhibe desde ayer al público. Alrededor de 30 feriantes son los que están instalados y además, está abierta la invitación para los comerciantes y artesanos locales que quieren sumarse: “Les proveemos de luz, de los baños”, explicó la coordinadora.

Como es habitual, se observa indumentaria, calzado, ropa deportiva. “Hay mucho de materiales para quienes se dedican a realizar uñas, son mayoristas, mucho bazar ropa de hilo. Hay que venir y recorrer se van a sorprender por la cantidad de mercaderías y los precios”, describió.

En cuanto a las formas de pago, hay disponibilidad para trabajar con efectivos, las billeteras virtuales, débito y crédito. Aclararon que el horario es de 10 a 23, hasta el domingo inclusive. “El lunes no tenemos permitida la venta y es el momento en el que empezamos a desarmar y no podemos dejar ingresarlos porque no tenemos habilitación”, subrayó.

“Esta vez parece que nos acompañará el tiempo y agradecemos al club, como siempre en todo este año a Seba Ávila que nos abrió las puertas para que puede esos ingresos ir al club, y ahora a Cecilia que es la nueva presidenta y al intendente Gustavo Suárez que siempre nos recibió”, concluyó.