Una vecina de calle Soufal denunció públicamente que se ofrece en alquiler su casa, donde ella vive actualmente.

Se trata de una adulta mayor. El aviso publicado en redes sociales mostraba la foto de la vivienda, pero no es actual. Y decía que estaba en alquiler y que se comunicaran al 2996739268. Ese es el número del estafador.

Según explicó Viviana en su facebook, “este posteo tiene como fin advertir a las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co que no sean engañados. Hay una persona que ofrece una casa en alquiler. Y es la casa de mi mamá. Adjunto algunas pruebas que me enviaron. Agradezco difundan para evitar que este estafador engañe a alguna persona”.

Las fotos del frente de la casa coinciden aunque es desactualizada y las del interior son falsas. La intención de la vecina es impedir que logre estafar a otras personas como lo intentó con un vecino de la misma calle.