El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad la ordenanza que promovió el bloque Compromiso y que apunta al “control de la gestión y la transparencia de la administración pública municipal”.

La norma que desde hace tiempo esperaba ser tratada, logró avanzar, se trató en comisión y hoy fue aprobada por los ediles presentes -se ausentaron Bruno Porco y Ramón Lecaro- casi al final del mandato de esta adminstración.

“Es una muy buena herramienta de cara al futuro. Si hubiésemos tenido un poco de control de insumos y obras (Plaza Huincul) tendría un mejor pasar y también me parece que, de alguna forma, sacar este tipo de ordenanzas al final de la gestión cuando se perdió una elección con un Concejo Deliberante de salida me parece un hecho para evaluar y para analizar”, fundamentó el edil Gustavo Iril.

Refirió que hace mucho tiempo que aguardan que se pueda cumplir con lo que indica la Carta Orgánica municipal, que tiene muchas herramientas para utilizar “y no se le dieron todavía importancia. Ésta es una de ellas. Hay demasiadas dudas: a quiénes se contrata, cómo se hace, en esta gestión no llegó licitación de ningún tipo de obra, se paga lo que pidan y no se controla obra”.

Más adelante, indicó que Plaza Huincul “tiene que arrancar de cero y que la nueva gestión haga las cosas como corresponde y como más de 20 años de negociados, detectados y denunciados y con la connivencia de un poder judicial cómplice nunca se pudo conocer la verdad”.

Iril finalmente refirió que “pasan los años y seguimos viviendo en la misma decadencia, esperamos que de ahora en adelante no encontremos un Rentaquén, un Suárez, un Giannattasio, haciendo negocios con los recursos de todos y que los ciudadanos se empoderen y puedan llegar a conocer, como llegamos antes de entregar los créditos del ENIM, quiénes son los que hacen las obras y cuánto cobran por eso, a quiénes se les compran los materiales e insumos de las obras”.

Iril señaló que anhela para la gestión venidera que “este tipo de ordenanza sean las directrices”