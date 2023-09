El presidente electo del concejo deliberante de Plaza Huincul, Daniel Vidondo, brindo una entrevista a este medio donde expuso su visión sobre el desafío de liderar un oficialismo en minoría, sus planes para fomentar la participación ciudadana y la posible reforma de la carta orgánica. Además, abordamos temas de actualidad municipal, incluida una controvertida ordenanza propuesta por el intendente saliente.

¿Cómo se prepara para lidiar con un oficialismo en minoría?

DV: Yo no lo llamaría a lidiar. Nosotros durante toda la campaña sostuvimos que íbamos a encontrarnos con un concejo deliberante totalmente heterogéneo, sin mayorías. Entonces, todo aquel proyecto de ordenanza se podrá discutir, se le podrán agregar cuestiones, propuestas, pero en definitiva, si el objetivo es conseguir una norma o darle un instrumento al intendente que sirva para mejorar la calidad de vida, infraestructura y para mejorar Plaza Huincul, no tendría que mediar a oposición alguna.

O sea, creo que la oposición por la oposición misma no sirve para nada, puede ser que yo propongo un proyecto y la oposición me proponga uno superador. Bueno, lo evaluaremos, lo juntaremos, lo uniremos y trataremos de sacar la mejor norma posible para que el intendente pueda hacer una buena gestión.

¿Qué le genera que el intendente mandato cumplido ocupe una banca como concejal?

Nada, no me genera nada. Es una opción, es una decisión que tomó él de ser concejal, lo habilita la carta orgánica. Él sabe bien de las carencias, los déficits y las necesidades, así que desde ese punto yo creo que puede aportar mucho. No lo veo como una persona que no sea dialoguista o que sea una persona negativa para integrar el deliberante. ¿Quién mejor que él sabe las necesidades de los vecinos de Plaza Huincul? Las ordenanzas, las normas que se propongan para mejorar, esa necesidad, él nos las va a acompañar, yo pienso que sí las va a acompañar. Se va a tener que trabajar y consensuar, aparte la gente lo decidió así y hay que honrar la voluntad popular.

El día electoral declaraste que se le dará uso a la Banca del Pueblo. ¿Cómo podrán participar los vecinos para llegar a ella?

La banca del pueblo está prevista por carta orgánica municipal y hay una ordenanza que la legisla. De hecho es utilizable y tiene que ser un instrumento para que el vecino pueda expresar las necesidades o efectuar los reclamos de determinado barrio o circunstancia en particular. No tiene que ser utilizada como un instrumento político, tampoco para que la ciudadanía vaya a agredir o vaya a despotricar sobre los concejales, sobre la figura del intendente.

De todos modos, habría que revisar la ordenanza, si le hace falta ayornarla o modificarla. Pero está asegurada la participación ciudadana y que es absolutamente necesaria para la impronta que el próximo oficialismo pretende dar al concejo: “de puertas abiertas”.

Además, no es el único instrumento con el que los vecinos pueden participar con iniciativas propias de ellos y llegar al concejo. Lo que pasa, es que hace falta difundir más estas cuestiones, de esas formas de participación. Esa es la idea que yo tengo respecto del concejo o que pretendo darle. Si lo voy a lograr o no, bueno, veremos después de cuatro años.

¿Crees que sea posible que se debata una actualización de la carta orgánica que es de 1989?

Yo diría que sería una gestión exitosísima si se logra reformar la carta orgánica. Vamos a trabajar fuertemente en eso, la voluntad política de Claudio está. Necesitamos reformarla, hay cuestiones que han quedado muy viejas, que en su momento fue una pujante, pero ha quedado atrasada respecto a esas normas. Se me ocurre decirte algo como el defensor del pueblo, el tema de diversidad, el tema de los pibes de 16 años que no pueden votar. Infinidad de cuestiones que habría que debatir. Es un anhelo que yo tengo, y para eso, obviamente, necesitas que ese proyecto sea elaborado por especialistas y acá los especialistas son los abogados constitucionalistas. Yo, más allá de que soy abogado, no tengo una especialización en derecho constitucional, así que por ahí habría que buscar los mejores profesionales para elaborarlo.

¿La comunicación institucional del concejo en esta última gestión fue nula, Le parece importante expresar las actividades que se realizan en las sesiones, al menos para los medios de comunicación?

Yo creo que es necesario una variación. La gente tiene que saber qué es lo que se hace efectivamente dentro del concejo. Pero hay una cuestión, esto lo digo de lo personal y es lo que pretendo yo, no quiero estar encerrado en el concejo, no forma parte de mi personalidad. Yo quiero andar en la calle, interactuar con los vecinos, preguntarle qué necesita o recorrer, ver, llegar a las instituciones. No solamente estar, yendo a las sesiones o a las reuniones de comisión y no mucho más que eso. A partir de ahí toda esa actividad tiene que ser comunicada. Estoy trabajando en eso, no te voy a adelantar nada, porque todavía no está concretado, pero hay un pequeño proyecto que estoy armando con algunas personas para mejorar toda esa situación. Que la prensa tenga un acceso más sencillo y que sea más fluida la comunicación. Por ahí, a través de alguien que comunique desde el concejo, crear algún espacio acorde para que la prensa pueda estar. Aunque todo eso lleva su tiempo de trabajo, no te olvides que tenemos un presupuesto que ya está aprobado y debe estar ejecutado casi en su totalidad. Esos informes los voy a tener recién la semana que viene. Entonces, va a depender un poco de esas cuestiones y va a depender de atender otras necesidades, por ahí más urgentes desde lo que tenga que ver con el personal y demás. Pero la idea es cambiar todo lo que tenga que ver con comunicación, que no sea solamente una página web y una publicación por Facebook de las sesiones.

¿Debe modificarse la ordenanza del ENIM, como la que envió Gustavo Suárez?

Esa ordenanza que mandó Suárez ahora, más allá de que no la han tratado, no tiene despacho de comisión y no la han votado los concejales, es inconstitucional. De hecho, nosotros evaluamos en su momento hacer las presentaciones correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia. No ha salido, por eso no se ha hecho nada. El Legislativo se está arrojando facultades que son propias del Ejecutivo, le está alargando el mandato a los directores dos años, literalmente, a los directores vigentes, lo que también violenta el principio de los periodos legales constitucionales de los gobiernos. Gente propia, que tiene algo medio parecido a lo de los contratos que se han suscripto ahora con empleados y que quedan para la gestión que viene. Hay que dejarla como estaba desde el 2021, que duren cuatro años, que sean elegidos por las mayorías previstas en esa ordenanza. Aunque, habría que revisar las cuestiones referidas con los montos de los créditos, pero por una cuestión lógica de que la inflación se ha comido y por ahí, para que sea más expeditivo el tema del otorgamiento de los créditos. Pero eso son cuestiones internas del propio ente.

Daviel Vidondo, quien asumirá a su flamante cargo el próximo 16 de septiembre, cree que en política se está avanzando mucho y se están cambiando mucho las formas de desarrollarla, que hay una política vetusta y vieja que está quedando de lado. “Nos están mandando otro mensaje, que es cambiar y que nos ocupemos de la gente”.