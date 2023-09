El rapero que nació en Cutral Co está a punto de iniciar una gira por todo el país. El 30 de septiembre se presentará en Mood en Neuquén.

El artista dio una entrevista a Filo News y dijo que el disco “El Mundo es Tuyo” muestra una faceta más profesional de su música pero que todos los discos tienen un lugar en su corazón.

También consideró que los músicos del género urbano de Argentina “están haciendo un desastre (por lo bien que lo hacen), tenemos muchos artistas que nos representan internacionalmente en diferentes estilos y eso como argentino me llena de orgullo“, señaló.

Con colaboraciones internacionales a salir próximamente con Mesita, Ayax y Prok, Santa Grifa y Foyone, entre otros, Homer lleva la versatilidad como bandera en su carrera musical, lo que continuará replicando en su próximo álbum.

“A mí me gusta mucho medirme y probarme sobre cualquier ritmo, me gusta siempre innovar, me gusta tratar de meterle, me gusta mucho hacer música para la esquina, hacer música para los presos, hacer música para el que va al gimnasio, para el party, ahora que se viene el verano también, vamos a tratar de meter por varios lugares”, concluyó en la entrevista en Filo News.