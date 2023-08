Desde distintos sectores universitarios de todo el país, salieron a hacer pública su posición ante la posibilidad de que Javier Milei sea presidente y quiera cobrar por la educación de nivel terciario o superior.

“A 75 años de la creación de la Universidad Obrera Nacional, origen de la UTN, concebida para formar profesionales para la industria y el desarrollo nacional a través de investigaciones aplicadas, y pensada para la inclusión de la clase trabajadora que

hasta ese momento no tenía acceso a la educación universitaria, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional se manifiesta y reafirma su compromiso indeclinable con la educación pública, libre, sin aranceles, y en pos de una

investigación al servicio del desarrollo de una nación soberana”, dice el comunicado oficial.

Desde la UTN, que tiene su Facultad Regional en Plaza Huincul, se reconoció que el país “convive con dificultades económicas y sociales complejas que son propias y otras que son parte del contexto regional y global”.

Y el Consejo Superior consideró que “ello vuelve necesario extremar los esfuerzos para comprender, reflexionar y gestar estrategias que permitan superar y amortiguar los impactos negativos de estas dificultades en la sociedad. Por eso, reafirmamos que es deber indelegable del Estado invertir en educación, ciencia, tecnología, e investigación, como recursos estratégicos

para la industrialización de la nación que permitirá condiciones dignas de trabajo y una mejor calidad de vida para la población”.

Uno de los puntos de mayor conflicto es que Milei propone eliminar el CONICET. “Nuestro país posee 135 años de tradición en educación pública y obligatoria. La educación no es un bien de consumo ni un servicio: es un derecho. Los discursos que

pretenden recortar el Estado no son nuevos, la novedad radica en su mayor exaltación y virulencia, que no tienen arraigo ni consenso en la Argentina actual”, dicen desde la UTN.