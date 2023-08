La conocida bailarina y coreógrafa Débora Soto está buscando a través de las redes, algún dato que le permita encontrar un bombo legüero, que le compró a un folclorista de Santiago del Estero, y que estaba entre las varias encomiendas que fueron robadas del depósito de la empresa de cargas que sufrió un principio de incendio el lunes.

La exdirectora de Cultura del municipio de Cutral Co, ligada al mundo de la música y la danza, contó a este medio que desde hacía mucho deseaba comprarse un bombo legüero, por la impronta que tiene ese instrumento en el folclore argentino.

El incendio ocurrió el lunes por la mañana. (Foto: gentileza)

Finalmente logró comprar uno realizado por un artesano en Santiago del Estero, y esperaba poder retirarlo de Vía Cargo, luego del fin de semana largo,

Ante la noticia que el depósito de la empresa sufrió un incendio que dañó no sólo las instalaciones, si no también algunas encomiendas que estaban listas para entregarse o despacharse, Débora se acercó a la empresa para retirar el instrumento.

Allí una persona le dijo que las encomiendas pequeñas habían sido robadas y luego de constatar el número de guía, le comunicó que el bombo había corrido igual suerte.

No está claro si el robo de la mercadería ocurrió antes, durante o después del incendio, porque los clientes, al igual que Débora, no recibieron explicaciones de parte de la firma, a pesar de que ella pidió que se revisen las cámaras que hay instaladas en el lugar para obtener respuestas sobre lo que sucedió.

Visiblemente molesta y dolida con la situación, contó que en la empresa solo se limitaron a indicarle que realice el reclamo de manera virtual.

La artista inició una búsqueda a través de las redes sociales, con la esperanza de recibir algún dato sobre el instrumento: “Llamado a la solidaridad En el incendio/robo de Vía Cargo de ayer, me robaron un Bombo Legüero que me mandaban de Santiago del Estero. Por supuesto que Vía Cargo no me lo devolverá. Por ende, por favor si alguien sabe de su paradero o si se los ofrecen, les agradezco información y difusión. Tel 2996134333. Gracias. Debo”, posteó.



Con el correr de las horas, son más los damnificados que se van enterando que los envíos que esperaban poder retirar, fueron robados.