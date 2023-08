En una asamblea informativa de gran concurrencia en Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, resaltó la presencia del gobernador electo Rolando Figueroa, quienes en ese contexto se comprometieron mutuamente a trabajar en pos del bienestar de los habitantes de Neuquén.

Rucci elogió el “acto de grandeza” del gobernador electo Rolando Figueroa por acompañar la actividad, y a Guillermo Pereyra por abrir las puertas “para que pudiéramos llevar a cabo tantas acciones”.

“Hemos logrado dos cosas: un aumento en el porcentaje del impuesto a las ganancias, más allá de lo que ya tenemos exento, como horas extras y viandas. Hemos conseguido un 25% adicional para todos los compañeros en el tema de horas extras”.

Los beneficios se extienden a los trabajadores de servicios especiales y producción, quienes tenían un límite en las horas extras. “Tampoco pagarán impuesto a las ganancias por horas extras”, agregó, y continuó: “No olvidamos a un grupo: los compañeros de jornada de 8 horas. Ya empezamos a trabajar para que puedan tener sus beneficios”.

Tras ratificar el respaldo de los trabajadores petroleros a la intendente Norma Sepúlveda, que va por su reelección, Rucci agradeció el apoyo de Juan Carlos Levi, Secretario General de la UOCRA, al asegurar: “Nosotros, los dirigentes, colocamos a los trabajadores antes que a nuestros intereses personales. Agradezco mucho este gesto, Juan Carlos”.

Por otra parte, Rucci destacó la presencia del gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, en el escenario, y expresó: “El futuro de nuestra provincia está primero, el futuro de los trabajadores, de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Todos somos responsables de ello, no solo los dirigentes. Y cuando le decimos a Rolando que lo acompañaremos, lo haremos con 25 mil soldados”.

“Apoyaremos todo lo que sea beneficioso para los trabajadores y para Neuquén. Hemos pasado por momentos difíciles, pero nunca nos rendimos y nunca nos rendirán. Tengo la firme convicción de que mientras trabajemos juntos, unidos, hombro a hombro, lograremos lo que siempre hemos luchado por conseguir: la dignificación de los trabajadores”, agregó el dirigente gremial.

Por su parte, Figueroa correspondió al apoyo petrolero y explicó: “Ayer hubo elecciones y algunos se sienten inciertos, pero los neuquinos no tenemos incertidumbre. Sabemos muy bien cuál es nuestro rol y cómo trabajar unidos”.

En ese sentido, resaltó la unidad entre los trabajadores de distintos gremios y añadió: “No tiene sentido trabajar todo el día para producir gas y petróleo si no tenemos los ductos que construye la UOCRA para vender nuestro gas y petróleo. No tiene sentido construir los ductos si quienes trabajan en la industria petrolera no pudieran producir. Unidos estamos construyendo este Neuquén próspero. Estoy convencido de que la única forma de sacar adelante a Argentina, representada por estas banderas, es trabajar en unidad. Y estoy seguro de que en los próximos 4 y 8 años, serán los trabajadores neuquinos quienes levantarán esta patria”.

Tras expresar su respaldo a la Intendente Sepúlveda, el gobernador electo se comprometió a trabajar en infraestructura tanto en la ciudad como en Vaca Muerta. Se comprometió a trabajar en la Ruta Provincial 6, clave para la producción hidrocarburífera y la seguridad de los trabajadores, y en las defensas aluvionales para poner fin a los deslaves por lluvias en Rincón de los Sauces. También celebró la labor del Sindicato de Petroleros Privados en la defensa de los trabajadores frente a las empresas: “Tenemos un sindicato que se preocupa por respetar los derechos de los trabajadores, y también tendrán un gobernador que luchará para que muchos neuquinos, ya sean nativos o adoptados, sean respetados en la asignación de trabajo”.

“Marcelo dijo que era crucial trabajar juntos, que me apoyarían, y quiero decirte a ti, Marcelo, delante de tu gente, que tendrás un gobernador que luchará para que los trabajadores del gas y el petróleo sean valorados y respetados por su labor diaria”, concluyó.

Por su parte, el Secretario General Adjunto de Petroleros Privados, Ernesto Inal, destacó las gestiones realizadas por el sindicato y los beneficios obtenidos en términos salariales y de seguridad. “Somos el único sindicato en el país que ha logrado avances en el tema de eliminación del impacto del Impuesto a las Ganancias”, afirmó, para luego advertir que “se avecinan tiempos difíciles”.

“El tiempo nos da la razón. La unidad fortalece. No debemos olvidar, compañeros, que se avecinan momentos difíciles. El único camino para superarlos es permanecer unidos, y la única libertad que tenemos es defender cada derecho conseguido”.