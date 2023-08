El gobernador electo Rolando Figueroa brindó detalles de algunos aspectos de su futura gestión. También se refirió a la situación del Ente Autárquico Intermunicipal -ENIM- y el intendente Gustavo Suárez.

Figueroa dijo que conoce el proyecto de ordenanza que hizo el actual intendente huinculense, Suárez, y en el que “se limita la posibilidad de participación del propio municipio de Plaza Huincul”.

“Esto en quienes estamos en política tenemos que saber leer” y saber qué opina la sociedad sobre esta situación. Figueroa mencionó que la ciudadanía huinculense votó el 23 de julio por un cambio y lo hizo por algo.

“Hay gente que se termina enredando y a regañadientes defiende la vieja política. yo hago cambios que no los hice cuando estaba, pero si los hago para complicarle un poco la vida al que me sucede, esto no es la buena política”, describió. Atribuyó que esta ese tipo de actitudes es de “miserables” y a esos hombres “no les va bien en la política”.

Al referirse al ENIM concretamente se preguntó qué pasó con los controles del Tribunal de Cuentas, que recién ahora “surgió después de 10 años que desaparecieron 4 millones de dólares y nadie auditó”. Mencionó que “este viento de cambio que abarca a los tres poderes, implica que todos tenemos que sintonizar”,

Figueroa indicó que la ciudadanía debe saber qué pasó con esos fondos públicos. “Espero que la justicia se encargue de demostrarle a Cutral Co y Plaza Huincul qué pasó con la millonada de fondos”, concluyó.