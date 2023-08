El recientemente asumido como fiscal jefe, Gastón Liotard, explicó que la denuncia por falta de fondos en el Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) recayó en su despacho y que ya tomó medidas.

La primera es reunir información que deberá proveer el ENIM. “En breve eso va a ser analizado por expertos, contadores, licenciadores de administración, gente que está más cercano a lo contable y no tanto a aspectos que podemos conocer los abogados”, dijo a este medio.

Según la denuncia presentada por el contador de Plottier, que accedió al balance del ENIM a través del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, faltan fondos en el ente.

“Una vez que esta gente experta en materia contable y de administración nos diga qué se hizo bien, qué se hizo mal o qué no se hizo, podremos tomar una decisión si hay un responsable o no en algún tipo de administración, o no de los fondos de interés”, dijo Liotard, es decir que decidirá quién pudo cometer el delito y si hay pruebas para acusar. Por ahora ello no ocurrió.

Además de requerir la información del ENIM se la pedirá, a través de la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas que auditó todos los números del ente en los últimos años.