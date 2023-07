Finalizados los comicios del domingo, el flamante intendente Claudio Larraza analizó con más tranquilidad el resultado obtenido aunque recalcó que “las sensaciones, después de un triunfo siempre son positivas”

En diálogo con Cutral Co al Instante abordó diversas temáticas relacionadas a la futura administración municipal que empezará el próximo 16 de septiembre, junto al equipo de trabajo.

CL: “Analizamos lo bueno, pero también analizamos lo negativo y nos hemos encontrado algunas situaciones en este tiempo. Si bien vamos a analizarlo más finamente, pero creo que fue todo muy positivo, esperado. Hemos trabajado mucho para este objetivo, hemos trabajado muchos meses con un gran equipo, al cual le agradezco”. “En cada instancia que tengo de posibilidades de hablar con los medios, les agradezco el acompañamiento de este hermoso grupo de personas que se han formado parte de hace muchos meses para que hoy sea su intendente”.

P: ¿Cuáles son las expectativas de trabajo hacia adentro del municipio, con los empleados de planta, pero también con los beneficiarios de planes sociales. Tuvo contacto con ellos?

CL: “Primero aprovecho tu espacio, hay que transmitir tranquilidad. Lo que venimos a proponer, desde hace mucho tiempo, que lo decimos es orden, transparencia, trabajo, mucho trabajo y también en todo lo que la vecina y el vecino nos dijo que faltaba en Plaza Huincul y fue nuestra plataforma, a partir del 16 de septiembre vamos a trabajar. Y el empleado municipal va a estar muy presente en cada una de esas situaciones porque son distintas áreas que abarcan las necesidades, pues lo vamos a hacer de cara a los empleados municipales, muchos de ellos nos acompañaron. Y bueno, saben nuestro pensar, la verdad que tenemos los brazos muy abiertos desde hace mucho tiempo. Creo fervientemente en esta forma de hacer política, creo fervientemente en esta forma de empezar a administrar”. “Y con todos adentro y eso es por eso que tenemos los brazos abiertos desde la contienda electoral. Un solo objetivo que lo habíamos planteado”. “Es tiempo de atender las necesidades y los desvíos que existen en Plaza Huincul”.

P: Fue un espacio con varias fuerzas políticas las que conformaron Comunidad. A partir de ahora, como será el acompañamiento con la gestión en marcha, a partir de 16 de septiembre, ¿Cómo va a ser ese armado?

“Si, ya tenía claramente los perfiles, no los cargos a ocupa. Eso sí, pero no porque lo electoral es un tema, también podríamos haber perdido, ¿no? Y entonces, las expectativas caían, yo no creo en expectativas en mano ni mucho menos, no es mi intención de todo nuestro equipo, obviamente con todos nuestros espacios, pero sobre todas las cosas buscando el mejor perfil para ese lugar”. “Creo que es clave en eso, poner la persona idónea y capacitada en ese lugar para que la atención que tanto se reclama durante la campaña, la atención al vecino sea de calidad. Y eso es lo que apuntamos en primera medida. Y después, por supuesto, trabajar en el armado del programa, pero siempre no salteando pasos. Lo primero que tengo que hacer es juntarme con Gustavo (Suárez), yo ya hablé, hablamos el domingo, nos comunicamos y quizás la semana que viene ya tengamos la primera reunión”.

“Hay que empezar a trabajar entre los equipos para una transición que va a ser ordenada, armoniosa y Gustavo es una persona de Estado, entiende claramente esta situación.

“Y bueno, y después trabajar en pos de nuestra gobernabilidad con todos los sectores. Fernando Doroschenco tiene una personalidad, y sus ideas son muy valiosas para la sociedad de Plaza Huincul”. “Lo mismo que Vece, lo mismo que Ariel, entonces me parece que tenemos que definitivamente abarcar todos los sectores para ir al objetivo primario que es el bienestar de Plaza Huincu y poner a Plaza Huincul como una ciudad pujante y deseo de todos y sobre todo ordenada, limpia, en crecimiento continuo”.

P: ¿Los servicios públicos son los más complicados?

CL: “Los servicios públicos son servicios básicos insatisfechos. Es un tema muy relevante en la campaña que el vecino nos planteó. ¿Por qué? Porque encontramos que hay barrios con muchos problemas de esos servicios casi en su totalidad. Y es por eso que vamos a trabajar en eso. No nos vamos a desviar un milímetro en lo que dijimos en campaña que vamos a hacer. Vamos a hacer eso precisamente, y básicamente fue así, la armamos en consecuencia de lo que el vecino nos dijo”. “No es excusa para nada, nosotros nos ponemos a trabajar el 17 de septiembre, en base a todos y cada uno de los temas que competen lo que decíamos en la campaña”

P: La consulta es saber, está bien que todavía no conoces los números ni demás, pero cuál es la expectativa con las obras que están en marcha, se va a dar una continuidad o no, en ese sentido, ¿el vecino qué tiene que esperar?

CL: “Totalmente. Las obras que están a un 60 o 70 %, por supuesto, y yo siempre me río porque en muchos de los casos el intendente que entra, rompe lo que está para hacer arriba lo que él piensa que está bien. Yo creo que esto es un poco de sentido común. Hay obras que están a un porcentaje muy elevado, que se han destinado mucho dinero de los contribuyentes para esa obra, pues la continuidad tiene que ser clara. Ahora bien, nosotros tenemos prioridades dentro de Plaza.. Lo que entendemos nosotros es que tenemos prioridades. La prioridad de hoy en este momento es que la sociedad entera tenga gas, por ejemplo, o que la sociedad entera tenga cloacas, o que trabajemos desde el minuto 1 en la gestación y generación de empleo genuino, para que tengan su obra social. Entonces, tenemos prioridades”.

Y la vivienda no es menor. La vivienda es un tema fundamental en trabajo, desde los inicios de nuestra gestión, inclusive ahora mismo, para gestionar las más de 2.000 tientas de vivienda que hacen falta en Plaza.

“No quiere decir que vamos a hacer 2.000 viviendas, por supuesto, pero vamos a ir gestionando para que resuelva la necesidad”. “Minimizar esa necesidad básica que es de vivienda y que no tengo por servicios. Tenemos mucha tarea, mucha, mucha tarea, mucho trabajo y es a lo que venimos, no? Podemos brindar transparencia, voluntad, pero sobre todo mucho trabajo”.

P; ¿Y la conformación del Concejo Deliberantes ya está definida?

CL: “Creo que mañana está el escrutinio definitivo y ahí ya se definirá. Lo que tenga que ser no hay ningún incómodo, no tengo bien definido todavía”.”Va a ser muy heterogéneo, seguramente”.

P: – Va a estar entonces interesante la discusión ahí planteada, ¿no?

CL “Sí, yo considero, que va a ser una discusión si todo va bien y todo pensamos por el bien de Plaza Huicul. y mi pensar es, y por eso, ¿no? Por el bien de Plaza Huincul y tratar cada tema y muchas de las ordenanzas que vamos a enviar al Concejo”.

P: ¿Cuál va a ser la relación con el municipio de Cutral Co y el futuro intendente?. Hay un tramo que tiene que ser con el actual jefe comunal,

CL. “Con José, claro. Excelente. Soy una persona de diálogo, de mucho diálogo. Tanto con José como con Ramón, estoy yo de la misma forma, abierto al diálogo. Quizá la semana que viene cuando sea necesario, por el bien de las dos comunidades. Tenemos muchas cuestiones en común, seguridad, agua, salud, mínimo. Entonces tenemos muchos temas relacionados y al cual tenemos que llegar a un acuerdo para que las dos ciudades progresen. Ahí vamos a estar sentados. No tengo relación ni de amistad, no hemos dialogado nunca ni con José ni con Ramón, sinceramente, porque no se ha dado la oportunidad. Al contrario, mi mayor de los respetos hacia el Intendente electo, porque por supuesto que tiene una carrera muy extensa política. Entonces, yo ahora si me estoy iniciando en esto, entonces por supuesto que yo lo respeto, pero no hay ningún inconveniente y lo vamos a dialogar todas las veces que se necesitan”.

P: ¿Cómo fue el día después de haber ganado?

CL: “Personalmente sentí un orgullo. Otra vez muy honrado, siempre para el político que lo vive, que 5.700 personas de tu ciudad te acompañen y te pongan el voto de confianza te da mucho orgullo, y a su vez paralelo a eso, al compromiso. El compromiso al cual yo iba por ese compromiso, a buscarlo. Mi objetivo era ese, comprometerme para la ciudad y todo se me dio”. “Comprometerme para la ciudad, que mi familia nació de mis hijos, mi señora es de Plaza Huincul, comprometerme para la ciudad que me enseñó este arte también de la política junto a mi tío Tucho (Alberto Pérez) y devolverle a mi tío Tucho lo mucho que él me dio y me enseñó. Y de devolverle a Letín Cancio lo mucho y la posibilidad estando en vida que me dio de ser candidato y sobre todo los muchos años que trabajamos juntos en la privada. Entonces, lo viví maravilloso junto a mis padres, que los tengo junto a mi familia, a mis hermanas, en una reunión íntima, la verdad que agradecerles a ellos el acompañamiento”.

“Es muy importante el acompañamiento familiar en las muchas horas que vas afuera de tu familia y te despojás de muchos compromisos para con tus hijos y dejás de tener presencia en algunas otras cuestiones familiares. Es por eso que el acompañamiento es fundamental”. “Así que me sentí muy honrado, me siento muy honrado y voy a poner todo de mí junto a nuestro equipo al cual vamos a capacitarnos y vamos a entender claramente cómo llegar al 16 de septiembre mucho antes. Nos vamos a tener mucha opinión, nos vamos a dar muchas veces para entender que el 16 de septiembre y el 17 tenemos que ir por esto”.