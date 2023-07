El intendente Gustavo Suárez y candidato del MPN a la reelección aseguró que pudo escuchar a los vecinos en cientos de reuniones pequeñas y que también explicó qué se hizo y qué se piensa hacer.

La campaña en Plaza Huincul fue una de las más agresivas, con denuncias cruzadas, familias e instituciones divididas entre dos candidatos del riñon emepenista.

En diálogo con Cutral Co al Instante, Suárez se mostró confiado en el resultado de las elecciones y pidió que sea un domingo “de democracia”.

¿Cuáles son los logros de su gestión?

Lo primero fue ordenar la Municipalidad en el sentido de lo administrativo, contable. Entendemos que el cambio ya empezó y lo que viene es mucho mejor.

Pero también que hayan salido las 123 viviendas. que van en un desarrollo muy bueno, con fondos desde Nación. Que salieran ahora las máquinas para lo que es remediación de suelos, como el canal colector, como es el basurero.

Y por otro lado, todo lo que hace a un plan de asfalto, que se hicieron 150 cuadras de asfalto en dos años. Ahora estamos completando todo lo que es el Centenario y el fondo del Otaño, porque también ya terminamos los servicios. Veinte mil metros de cañería de gas, más cuatrocientos y pico de servicios de 457, para ser preciso, de conexiones y habilitaciones de gas. }Ahora vamos por todo lo que es cloacas para Barrio Norte, que también salió aprobado a nivel nacional, como el agua para la zona de chacras, también financiado a nivel nacional.

Lo que es el Perito Moreno, empezamos con una obra propia para el gimnasio, después viene lo que es la pileta y así infraestructura más chica que se puedan llegar adelante complementariamente, en lo que hace a toda esa ciudad deportiva. Recuperamos el autódromo, donde va a tener un destacamento los bomberos, el cine Ruca Lighuen, bueno, lo que eran las expanaderías Modelo, donde van a estar los talleres de cultura, ya están los talleres de cultura, también los estamos arreglando.

Las oficinas donde están ahora el instituto en el Marité Berbel, arreglamos completamente la escuela de capacitación. Ahora vamos por una escuela de oficio, estamos haciendo un tipo cónclave de universidades donde la Universidad de Comago, la Universidad de Flores y la UTN queremos generar en el Campamento 1 una ciudad universitaria porque entendemos de que si no capacitamos en oficio o en carrera terciaria el mercado laboral cada vez está más exigente y por más que exista trabajo nuestro joven… no van a tener la oportunidad de tener ese tan ansiado trabajo.

Hicimos mucho el año pasado y este año sobre todo el desarrollo, y que salimos con muchas obras a hacer en forma conjunta con Cutral Co, como fueron el acueducto, los colectores norte y sur, el plan de desarrollo de todas las piletas de fuentes cloacales que los presentó la provincia para una ampliación y un tratamiento como corresponde. Esa inversión la vamos a hacer en forma conjunta con Cutral Co. Y eso hace todo lo macro de los servicios, como los pluviales. Eso hace todo lo macro de los servicios.

Y, por otro lado, el desarrollo de las primeras 16 hectáreas dentro del Parque Industrial, donde ya estamos haciendo media y baja tensión en lo que hace energía eléctrica. Ya presentamos y fue aprobada una planta compresora para la regulación del gas dentro del Parque Industrial. El Parque Industrial nuestro va a ser el único que va a tener… un beneficio impositivo a la materia prima, que en este caso sería el gas, y esas 16 hectáreas ya están cubiertas con empresas y podés generar este trabajo genuino y otro cambio de perfil que es todo lo logístico a través del nodo logístico que comprende el ferrocarril desde ese parque industrial hasta Agnelo como un aeropuerto a 30 kilómetros de acá sobre la meseta Buena Esperanza. Eso entendemos que va a ser el desarrollo. hacia el sur de Vaca Muerta

Esta campaña viene floja de propuestas. Todo está enfocado en la divisiónd el MPN ¿Cuál es su visión sobre eso?

Nuestra propuesta empezó en el 2019. Si bien tuvimos estos altos y bajos, obviamente, por parte de la pandemia, en muchas situaciones un tornado. Bueno, nos pasaron muchas cosas y ante todas esas cosas nos sostuvo el plan de gobierno, nos sostuvo hacia dónde nosotros queríamos ir, los equipos de trabajo, el mismo vecino contribuyó mucho y sobre todo por eso pudimos encontrar el norte porque presentamos muchas propuestas en época de pandemia y empezaron a visualizarse. Y ese norte nos sigue conduciendo hacia otro desarrollo para la ciudad.

Obviamente en el medio perdió el MPN después de 62 años, creo que esa es la autocrítica que tenemos que hacer, porque nos creíamos intocables y no somos así. Demostraron o demostró Rolando Figueroa que también el MPN era vulnerable y entiendo de que el MPN… tiene que surgir de otra forma, tiene que surgir más federal, con justicia social, como son nuestras banderas, y en ese sentido creo que la construcción la tenemos que hacer entre todos, aquellos referentes y militantes de las distintas localidades y que tienen que ser escuchados, como esto que muchos dicen que Neuquén termina en Plottier o en Centenario, y los intendentes de interior muchas veces no la pasamos bien.

Entonces… Es importante escuchar, como uno escucha y baja a un hogar humilde, va, se toma un mate y escucha el reclamo del vecino, a otra mayor escala está el reclamo de los intendentes. Nosotros somos la voz del pueblo que la trasladamos a los gobernantes, en este caso el gobernador. y tenemos esa ausencia muchas veces de no ser escuchado. Entonces, muchas veces fue el reclamo mío que Neuquén no terminaba en Plottier. Nosotros hoy hemos hecho la mayoría de las obras, me animo a decir el 90% con fondos propios, y se debe a esta administración de estos fondos, y que a la vez fueron cubriendo esta demanda de… falta de infraestructura en lo deportivo, dar otro valor agregado a lo cultural, a lo educativo e inclusive a lo industrial, donde a través de esto del ENIM queremos replantear otra forma de trabajar desde el mismo ENIM para que… tengamos un mayor control sobre lo que es la bolsa de trabajo o la incorporación de nuestra gente a El Mangrullo y, por otro lado, de nuestras empresas. Ese es otro valor agregado.

¿Se sintió agredido en esta campaña?

No, la verdad que no, yo no le doy valor a la agresión, me parece muy subjetivo. En realidad nosotros tenemos que encargarnos y ver el vecino común y corriente quiere que vos… le digas qué es lo que querés hacer si sos intendente, porque depositan mucho en uno hacia dónde va la ciudad, entonces generan mucha expectativa.

Y en ese sentido, uno se siente muy respaldado por el vecino, como pasó ayer en el cierre de campaña, y por otro lado, entiendo que siempre es el jolgorio y el pupurrí de lo que son las campañas, tengo bastantes campañas encima y yo no me prendo en esas cuestiones ni de denuncia, ni de nada, ni agravio mucho menos porque entiendo que cada uno tiene su punto de vista, cree que es el mejor, entonces es parte de que uno lo pueda decir o no.

No me interesa agredir a nadie, nunca me interesó, es lo que mi vieja siempre nos dijo, no agredas, no te prendas en estas cuestiones de discusiones que no tienen sentido, para mí no tienen sentido. Y, por otro lado, porque si existe una cosa u otra, tenés que ir al ámbito y al organismo que corresponde, que es la justicia en algunos casos. Y, si no, para adelante después se va a saber. Entonces, esto, siempre uno habla, habla, habla, y el que juge es el tiempo y Dios, y, sobre todo, también el pueblo.

¿Van a ser unos comicios tranquilos el domingo?

Ojalá que sí, que se entienda que es un acto democrático, que tenés la facultad de elegir y de ser elegido, como siempre lo digo, esto es lo que te da la democracia, lo que te da la soberanía sobre todas las cosas, y el pueblo.

Y el pueblo se lo respeta porque es la expresión popular, donde cada uno se manifiesta. estés a favor o estés en contra, pero siempre con mucho respeto hacia el otro, porque eso habla mal o bien de uno. Esto tiene que ver con cómo son tus orígenes, cómo han sido tus viejos y cómo te han criado. Y la gente de eso se da mucho cuenta, no hay que subestimar la opinión pública.

Y en este caso uno entiende que el domingo tiene que ser una fiesta de la democracia, se elige la continuidad de un proyecto o de otros y uno tiene que demostrar nada más cuál es el mejor proyecto que quiere para la ciudad, que quiere para el presente y el futuro de sus hijos, sobre todas las cosa

De Plaza Huincul siempre decían, somos un barrio de Cutral Co, y ya no nos comparan tanto ya con Cutral Co. Al contrario, dicen no porque ahora está mucho mejor Plaza, lo veo lindo mi Plaza.

Obviamente yo lo quiero ver cada vez mejor, no me voy a ir de Plaza. Extraño mucho cuando me voy, ya sea de vacaciones, más de 15 días no aguanto afuera. Uno está acostumbrado a su casa, a su trabajo, a la rutina y realmente se extraña. Así que quiero que Plaza siga creciendo. siga siendo una ciudad hermosa con los hermosos habitantes que tiene y sobre todo que crezca con otros proyectos.