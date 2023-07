“Queremos agradecer y felicitar a esta persona por encontrar la plata y devolvérsela a dueño”, decía el mensaje que una familia envió a este medio.

“El joven encontró 50 mil pesos y lo devolvió a su dueño: su nombre es Joaquín Pizarro. Luego explicaron que “estaba en la parada del colectivo y justo él pasó como lo vimos dos veces le preguntamos a él si había visto plata. No le dijimos el monto. Él devolvió absolutamente todo”.

La familia totalmente agradecida dijo que “le quisimos dar propina, pero él no la recibió solo nos dijo que él no se queda con lo que no es de él y nos devolvió el dinero que se nos cayó”. aportaron. Es por esta razón que están totalmente agradecidos con el buen gesto.