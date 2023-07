Junto al gobernador electo Rolo Figueroa, entre caminatas y reuniones con vecinos de diferentes barrios, los candidatos a intendente Claudio Larraza y Ruben “Ojito” García recorrieron Plaza Huincul y Cutral Co impulsando el desarrollo regional.

Esta mañana, en declaraciones radiales el gobernador electo Rolo Figueroa, junto a Rubén Ojito García candidato a intendente de Cutral Co y Claudio Larraza candidato a intendente de Plaza Huincul, expresó que: -“Es importante estar con nuestra posición política en Cutral Co y Plaza Huincul, porque en la provincia se dieron cambios, que queremos que también se den aquí. Nosotros para poder instaurar una nueva forma de hacer política, para que la mirada sea desde el interior, para que el desarrollo sea regional, necesitamos personas que piensen lo mismo y estén con nuestro proyecto”.

En este sentido, puso de manifiesto que: -“No necesitamos un régimen, existe en Cutral Co lo que se llama las familias del poder, que tenían sus socios a nivel provincial y nacional”.

“Por suerte -continuó- la ciudadanía leyó que las “familias del poder” estaban retrasando el desarrollo. Estamos queriendo cambiar las cosas en la comarca petrolera por lo cual es fundamental que nuestros dos candidatos puedan ganar la elección el 23 de julio”.



Respecto al ENIM, Figueroa indicó que: – “La gente dice, ¿por qué los fondos del ENIM no generaron desarrollo? ¿Por qué los fondos del ENIM desaparecieron? ¿Qué pasa que no se auditaba, que no existía control, que el Tribunal de cuentas no lo miraba? ¿Quiénes son cómplices en el vaciamiento del ENIM?”.



En su discurso, Figueroa expresó que “Por eso tenemos que cambiar la realidad de Cutral Co y Plaza Huincul. Que los servicios lleguen a los barrios. Nosotros no podemos tener barrios sin gas, Monte Hermoso, por nombrar a uno, tiene que tener gas y hoy es una de las cosas fundamentales que queremos hacer con Ojito”.

La radicación de empresas en el lugar, es otra de las cosas que mencionó que se viene proyectando. Y además habló de la educación: “Lo que rompe todo tipo de barreras es la educación. Las becas tienen que estar presentes y demostrar que podemos hacerlo de una manera diferente. Que no solo esté becado el hijo del amigo, sino el niño que quiere estudiar, que con parámetros objetivos lo podamos ayudar para que pueda ser profesional. “La educación sin lugar a dudas es una de las cuestiones prioritarias de nuestra propuesta” -puntualizó.