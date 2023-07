El candidato a intendente por el Frente Todos por Cutral Co, Ramón Rioseco, participó la inauguración de un nuevo local partidario, esta vez junto a Natalia Estrada, quien encabeza la nómina de candidatos a concejales por la lista colectora de Kolina y además es presidente de la comisión vecinal y referente del barrio Unión.

Durante su discurso, Rioseco hizo un repaso por la historia reciente de la comunidad y reflexionó: “Todo lo que hemos logrado construir como sociedad, de la Pueblada para acá, necesitamos ratificarlo en las urnas el domingo 23 con un voto de confianza”.

“Para mi es un gusto que me acompañen tantas mujeres a la hora de defender los intereses del pueblo en su conjunto. Que en definitiva son los intereses de nuestra gran ciudad de Cutral Co; que no necesita que le digan lo que tiene que hacer porque ya creció; ya es grande y decide su propio futuro”, dijo.

En ese sentido explicó: “Cuando decimos que somos una gran ciudad también estamos hablando de inclusión, de entrega de lotes con servicios, de construcción de viviendas con un fondo solidario de materiales, entre otras tantas cosas”.

Por último, se dirigió a los vecinos presentes y les pidió “no bajar los brazos” porque “el día de la elección tenemos que defender con memoria y determinación este Cutral Có autónomo y soberano, para que no se lo lleven desde la capital”.